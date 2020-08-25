Ремонтники незаконно влезли в счетчик, теперь хозяйка дома должна 18 000 рублей за «воровство газа»

Источник материала: Onliner В редакцию Onliner обратилась читательница Татьяна Шавлак. Недавно «Мингаз» уведомил женщину о том, что она должна около 18 000 рублей за безучетное потребление газа на протяжении двух лет. Все потому, что пломба счетчика не была пронумерована в установленном порядке, а значит, такой прибор нельзя было использовать. Татьяна утверждает, что пломбу меняли сотрудники предприятия в ходе ремонтных работ. После этого счетчик не раз проверялся, но о нарушениях ей не сообщали… Мы попытались разобраться в этом непростом конфликте.

В чем проблема?

Татьяна — пенсионерка, живет одна в частном доме в Северном поселке города Минска. Пару лет назад вышел из строя ее счетчик расхода газа. По словам женщины, она вызвала мастеров «Мингаза».





— Я всегда обращалась только туда, услугами сторонних фирм не пользовалась, — уточняет собеседница. Правда, документального подтверждения этому факту, например акта выполненных работ, у нее не осталось. В «Мингазе» свидетельств о том, что такая гражданка действительно обращалась по данному вопросу и к ней выезжали представители компании, тоже нет.

Специалисты на месте отремонтировали прибор и заново его запломбировали. Тогда Татьяна не особо разбиралась в тонкостях этой процедуры, поэтому решила, что так и надо. А попросить совета было не у кого. На самом же деле сотрудники не имели права вмешиваться в работу счетчика, а должны были отправить его на завод-изготовитель для осмотра и последующей замены.





— Специалисты «Мингаза» проверяли показания и в 2018 году, и в 2019-м, но о нарушениях меня никто не проинформировал. Только в начале 2020-го прибор отвезли на механический завод Вавилова, где и выявили дефект: на пломбе отсутствовал номер, а значит, счетчик нельзя было использовать. Получается, все это время я как будто воровала газ. Мне выставили счет в 18 000 рублей за безучетное потребление в период с 2018 до 2020 год. Причем узнала я об этом совершенно неожиданно, когда пришла оплачивать коммунальные услуги. К этой сумме каждый день прибавляется еще и пеня — 50 рублей. Самое обидное, что расчет был сделан по полному тарифу, умноженному на площадь жилья, хотя я всегда старалась экономить.

Уже 5 лет у меня стоит корейский газовый котел, порой я включаю его всего на 2 часа. В доме у меня холодно, а вместо гостевых тапочек — валенки.





Татьяна вздыхает: отдавать долг она будет до конца жизни. Естественно, с такими перспективами на будущее она мириться не хочет. Женщина уже обращалась в компанию с просьбой уменьшить период безучетного потребления хотя бы на несколько месяцев, до 2019 года, когда, по ее мнению, и были обнаружены повреждения пломбы. Однако в «Мингазе» ответили, что оснований для этого нет. Дело в том, что в 2018-м компания внедрила специальное программное обеспечение, которое позволило отслеживать состояние счетчиков за определенный период. Их начали фотографировать и привязывать снимки к нужному адресу. Для того чтобы собрать хоть какую-то базу данных для анализа, понадобилось 2 года. В 2020-м при сравнении фотографий прибора Татьяны за 2018 и 2019 годы специалисты выявили нарушения, о чем и было сообщено женщине. Возможно, проблема появилась намного раньше, но доказательства есть только за эти 2 года.





А что «Мингаз»?

Мы отправили официальный запрос с просьбой ответить на некоторые наши вопросы. Например, действительно ли сотрудники «Мингаза» во время ремонтных работ запломбировали счетчик без указания на нем номера? А также почему после проверок в 2019 году Татьяна не была проинформирована о выявленных нарушениях? И нам пришел ответ. Если коротко, компания подала на пенсионерку в суд за неуплату долга, но комментировать обстоятельства этого дела до решения суда не будет.

А вот если длинно:

«В связи с установлением факта безучетного потребления газа в жилом помещении, принадлежащем Шавлак Т. Н. на праве собственности, УП „МИНГАЗ“ был произведен перерасчет платы за газоснабжение на основании Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2014 №571. Безучетное потребление газа выразилось во вмешательстве в работу газового счетчика, что документально подтверждено выводами комиссии специализированной организации.

В настоящее время, в связи с несогласием Шавлак Т. Н. погасить имеющуюся задолженность за газоснабжение в добровольном порядке, УП „МИНГАЗ“ направило в суд исковое заявление о взыскании задолженности в принудительном порядке.

Дополнительно информируем, что в соответствии с п. 1 ст. 15 Закона Республики Беларусь от 18.03.2011 №300-3 „Об обращениях граждан и юридических лиц“, письменные обращения могут быть оставлены без рассмотрения по существу, если обращения подлежат рассмотрению в соответствии с гражданским и гражданским процессуальным законодательством. Вопросы, поднимаемые в Вашем письме, подлежат рассмотрению в судебном порядке, правовая оценка расчетов за газоснабжение по адресу проживания Шавлак Т. Н. с учетом представленных сторонами фактов и обстоятельств будет дана судом».

Из частного разговора с сотрудником компании мы узнали, что случай Татьяны Шавлак — не единичный. За этот год их уже около 50. Как правило, на «воровстве газа» попадаются обеспеченные люди в возрасте от 40 до 60 лет, владеющие коттеджами площадью 200—500 кв. метров. Для того чтобы сэкономить на платежах, они находят специалистов где-то на стороне, чтобы те корректировали показания счетчиков. Одни добровольно оплачивают штраф, другие же настаивают на своей невиновности, ссылаясь на «каких-то рабочих, которые сами залезли в прибор». Приходится решать такие дела в суде. Ни одного, кстати, пока проиграно не было. Так что если вы являетесь владельцем частного дома, советуем относиться к своему газовому счетчику повнимательнее. Потому что ответственность в случае чего — на вас.