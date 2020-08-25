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Cтрашное ДТП под Гомелем: погибли 2 женщины и ребенок, 5 человек пострадали

25.08.2020 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лобовое столкновение двух легковушек, жертвами которого стали женщина и ребенок, произошло вечером в понедельник на трассе М8. Последствия смертельной аварии попали на видео.




Жуткое ДТП, в результате которого погибли два человека и пострадали шестеро, случилось около 21:00 в понедельник на 418 километре дороги М8 в Гомельском районе. На этом отрезке трассы произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

"В результате ДТП погиб ребенок, 2014 года рождения и женщина, 1961 года рождения. Шесть человек (трое детей и трое взрослых) госпитализированы", - рассказали в МВД.

Позже стало известно, что одна из пострадавших - женщина 1988 года рождения - также умерла.

На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГАИ, следователи и эксперты. Причины ДТП выясняются.
 
 
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Лобовое столкновение двух легковушек, жертвами которого стали женщина и ребенок, произошло вечером в понедельник на трассе М8. Последствия смертельной аварии...
 
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