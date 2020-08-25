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Президенты стран Балтии вышли на акцию "Путь свободы" – видео

25.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Демонстранты вышли на улицы Риги, Вильнюса и Таллина с бело-красно-белыми флагами, чтобы выразить поддержку оппозиции Беларуси. Свою акцию в Латвии, Литве и Эстонии назвали "Путь свободы". Живые цепи растянули на километры.

© Sputnik / Виктор Толочко
Член совета оппозиции Ковалькова находится ЦИП на Окрестина

По меньшей мере 50 тысяч человек в Литве присоединились к акции поддержки протестующих в Беларуси. Длина живой цепи составила более 30 километров – она взяла начало на Кафедральной площади в центре литовской столицы и протянулась до контрольно-пропускного пункта "Медининкай" на литовско-белорусской границе.

В акции приняли участие действующий глава государства Гитанас Науседа, а также экс-президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус. На мероприятие вышли министры и представители политических партий страны.

Массовые протестные акции начались в Беларуси после выборов президента 9 августа, на которых, по данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, затем правоохранительные органы прекратили разгонять участников и применять силовые методы. Акции проходят ежедневно уже вторую неделю.

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Жители стран Балтии выстроились в "цепи солидарности" с белорусскими протестующими. Кого заметили в рядах простых граждан на митингах - смотрите на видео.
 
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