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Президенты стран Балтии вышли на акцию "Путь свободы" – видео
25.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Демонстранты вышли на улицы Риги, Вильнюса и Таллина с бело-красно-белыми флагами, чтобы выразить поддержку оппозиции Беларуси. Свою акцию в Латвии, Литве и Эстонии назвали "Путь свободы". Живые цепи растянули на километры.
© Sputnik / Виктор Толочко
По меньшей мере
В акции приняли участие действующий глава государства Гитанас Науседа, а также экс-президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус. На мероприятие вышли министры и представители политических партий страны.
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Жители стран Балтии выстроились в "цепи солидарности" с белорусскими протестующими. Кого заметили в рядах простых граждан на митингах - смотрите на видео.
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