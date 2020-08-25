Новый кроссовер Toyota Urban Cruiser скопировал «паркетник» Suzuki

Источник материала: Tut.by

В Индии представлен новый кроссовер Toyota Urban Cruiser, который стал очередным результатом договора о сотрудничестве и бейдж-инжиниринге между компаниями Toyota и Suzuki.





Напомним, что в июле был представлен кроссовер Suzuki Across , дословно повторяющий Toyota RAV4, а новинка под позабытым именем Urban Cruiser (модель с таким названием была в гамме Toyota с 2008-го по 2014 год) в свою очередь является перелицованным кроссовером Vitara Brezza, выпускаемым на предприятии Maruti Suzuki. От него Urban Cruiser отличается лишь оформлением переднего бампера и радиаторной решетки, а также шильдиками.









Габариты Urban Cruiser совпадают с Vitara Brezza — длина кроссовера достигает 3995 мм, вписываясь таким образом в льготные рамки индийской налоговой системы. Салон Urban Cruiser рассчитан на четверых седоков, в «базе» имеется кондиционер и кнопка запуска двигателя, а список опций включает климат-контроль, круиз-контроль и мультимедиа-систему с семидюймовым экраном.





Под капотом переднеприводного «паркетника» скрывается 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель, развивающий 105 л.с. и 138 Нм крутящего момента. Коробки передач — 5-ступенчатая «механика» или 4-ступенчатый «автомат».





На индийский рынок Urban Cruiser выйдет этой осенью. Цены, по предварительным данным, будут начинаться от 11 тысяч долларов в пересчете.