ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Петр Кузнецов: Россия, устами пресс-секретаря Путина Пескова, нанесла по белорусскому правителю мощнейший удар

25.08.2020 09:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Кремль уже послал Минску очень неприятные для Лукашенко сигналы.



Воскресные танцы с автоматом совершенно ожидаемо резко ухудшили положение Лукашенко не только внутри страны, но и на внешнеполитической арене, пишет политический аналитик Петр Кузнецов.

Россия, устами пресс-секретаря Путина Пескова, нанесла по белорусскому правителю мощнейший удар.

В Кремле признали и констатировали мирный характер белорусских протестов. Одновременно отказались комментировать его выходку, ну тут, как раз, понятно, почему.

До этого россияне уже посылали Минску очень неприятные для Лукашенко сигналы. Важно было то, что практически в каждом выступлении по теме высших должностных лиц подчёркивалось отсутствие альтернативы диалогу. Для Лукашенко это неприемлемо.

Ещё одним неприятным для него моментом было заявление о том, что силовая поддержка возможна только в рамках обязательств в ОДКБ, то есть в случае внешней угрозы. В Кремле подчеркивали, что таковой не видят.

Заявление о мирном характере протестов особенно знаковое. Оно вплетается в общую логику и обозначает позицию Кремля о том, что никаких силовых угроз для Лукашенко не существует ни извне, ни изнутри. Тем самым обозначается, что любое применение силы в существующей ситуации в глазах Москвы - неправомерно.

Такую позицию по отношению к Лукашенко Москва заняла впервые за все 26 лет его правления.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Анастасия Мирончик-Иванова: «Кто-то ждет, что я уйду из спорта в знак протеста. Не дождетесь!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика