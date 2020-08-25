







Воскресные танцы с автоматом совершенно ожидаемо резко ухудшили положение Лукашенко не только внутри страны, но и на внешнеполитической арене, пишет политический аналитик Петр Кузнецов.





Россия, устами пресс-секретаря Путина Пескова, нанесла по белорусскому правителю мощнейший удар.





В Кремле признали и констатировали мирный характер белорусских протестов. Одновременно отказались комментировать его выходку, ну тут, как раз, понятно, почему.





До этого россияне уже посылали Минску очень неприятные для Лукашенко сигналы. Важно было то, что практически в каждом выступлении по теме высших должностных лиц подчёркивалось отсутствие альтернативы диалогу. Для Лукашенко это неприемлемо.





Ещё одним неприятным для него моментом было заявление о том, что силовая поддержка возможна только в рамках обязательств в ОДКБ, то есть в случае внешней угрозы. В Кремле подчеркивали, что таковой не видят.





Заявление о мирном характере протестов особенно знаковое. Оно вплетается в общую логику и обозначает позицию Кремля о том, что никаких силовых угроз для Лукашенко не существует ни извне, ни изнутри. Тем самым обозначается, что любое применение силы в существующей ситуации в глазах Москвы - неправомерно.





Такую позицию по отношению к Лукашенко Москва заняла впервые за все 26 лет его правления.