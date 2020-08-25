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Министр образования призвал прекратить буллинг учителей
25.08.2020 09:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Школа не должна стать полем политических баталий, считает министр образования Беларуси Игорь Карпенко.
Карпенко призвал родителей не превращать школу в поле политических баталий и прекратить нападки на учителей. Он отметил, что у каждого есть своя точка зрения, каждый ее выражал на выборах по-своему.
«Эти нападки, буллинг так называемый учителей – он есть», – подтвердил министр, отвечая на вопрос журналиста.
«Но вместе с тем ситуация в разных регионах разная», – сказал Карпенко в интервью телеканалу "Беларусь-1".
Он попросил родителей успокоиться.
«Для нас важно, чтобы ребенок имел возможность прийти спокойно в школу и получать знания. Тем более у нас непростая была четвертая четверть прошлого учебного года (из-за эпидемии COVID-19 – ред.)», – заметил Карпенко.
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Школа не должна стать полем политических баталий, считает министр образования Беларуси Игорь Карпенко.
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