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Министр образования призвал прекратить буллинг учителей

25.08.2020 09:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Школа не должна стать полем политических баталий, считает министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Карпенко призвал родителей не превращать школу в поле политических баталий и прекратить нападки на учителей. Он отметил, что у каждого есть своя точка зрения, каждый ее выражал на выборах по-своему.

«Эти нападки, буллинг так называемый учителей – он есть», – подтвердил министр, отвечая на вопрос журналиста.

«Но вместе с тем ситуация в разных регионах разная», – сказал Карпенко в интервью телеканалу "Беларусь-1".

Он попросил родителей успокоиться.

«Для нас важно, чтобы ребенок имел возможность прийти спокойно в школу и получать знания. Тем более у нас непростая была четвертая четверть прошлого учебного года (из-за эпидемии COVID-19 – ред.)», – заметил Карпенко.

 
 
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Школа не должна стать полем политических баталий, считает министр образования Беларуси Игорь Карпенко.
 
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