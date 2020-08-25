Как и какие вещи можно передать административно задержанным? Советы адвоката

Отвечает Татьяна Семешко, адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат»; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.





— В зависимости от конкретного объекта, в котором содержится административно задержанный, список разрешенных к передаче вещей может отличаться от общеустановленного. Поэтому, прежде чем собрать передачу, сверьтесь с информацией, размещенной в общем доступе в интернете, а лучше — заранее уточните всё в конкретном месте содержания. Перечень разрешенных к передаче вещей должен быть вывешен в общем доступе в каждом таком учреждении.





Чем регулируется вопрос передач административно задержанным?

Перечень продуктов питания, предметов первой необходимости, обуви, одежды и других промышленных товаров, которые задержанные лица могут иметь при себе, хранить, получать в передачах и приобретать по безналичному расчету, утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.11.2013 года № 996 «Об утверждении Правил содержания физического лица, в отношении которого применено административное задержание».





Что можно передавать задержанным в соответствии с перечнем?





Продукты питания (кроме требующих тепловой обработки, скоропортящихся и с истекшим сроком хранения, а также дрожжей, алкогольных напитков и пива). Общий вес продуктов питания, которые задержанные лица могут хранить при себе, не должен превышать 5 килограммов. Разрешается хранить продукты питания без ограничения веса несовершеннолетним, лицам, страдающим хроническими заболеваниями (при наличии заключения врача-специалиста), беременным женщинам. Важно: все вещи в передаче, и в том числе — продукты питания, до вручения задержанному подвергаются досмотру. Чтобы пройти его успешно и быстро, хлебобулочные, рыбные и колбасные изделия лучше нарезать заранее. Вафли и печенье — освободить от упаковки или изначально покупать на развес. Конфеты также принимается без упаковки (фантики необходимо снять). Все продукты следует разложить в отдельные прозрачные пакеты;

Табачные изделия, спички. Важно: по аналогии с предыдущим пунктом, сигареты следует заблаговременно (до досмотра передачи) достать из упаковки и пересыпать в прозрачный пакет;

Одежду (1 комплект) без поясных ремней, подтяжек и галстуков, в том числе верхнюю одежду по сезону, головной убор, обувь по сезону (без супинаторов, металлических набоек);





Спортивный костюм (1 комплект) или домашний халат;





Нательное белье (не более 2 комплектов);





Носки, чулки или колготки (не более 2 пар);





Перчатки или варежки (1 пара);





Платки носовые;





Тапочки комнатные или спортивные (1 пара);





Туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное мыло, жидкое мыло или шампунь, зубная щетка, зубная паста, пластмассовые футляры для мыла и зубной щетки, кремы, гребень, расческа);





Вещевой мешок или сумку;





Очки и футляры пластмассовые для очков;





Косынки, рейтузы, пояса, бюстгальтеры, марлю, заколки, вазелин, вату, гигиенические тампоны, косметические принадлежности, бигуди пластмассовые (для женщин);





Костыли, деревянные трости, протезы (по разрешению врача-специалиста);





Мочалку или губку;





Шариковую ручку и стержни к ней, простой карандаш;





Бумагу для письма, ученические тетради, почтовые конверты, открытки, почтовые марки;





Туалетную бумагу;





Предметы религиозного культа, изготовленные из недрагоценных металлов;





Постельное белье (1 комплект), полотенце;





Книги, издания периодической печати, в том числе учебные, религиозные (не более 5 наименований);





Учебники, учебные пособия (без ограничения их количества) — для несовершеннолетних задержанных лиц;





Школьно-письменные принадлежности — для несовершеннолетних задержанных лиц;





Фотографии (не более 2);





Настольные игры — шашки, шахматы, домино, нарды (по 1 комплекту на камеру);





Лекарственные средства (по назначению врача-специалиста).





Важно: из правил следует, что лекарственные средства могут быть назначены государственной организацией здравоохранения, а также медицинским работником самого места содержания.





При передаче лекарственных средств, назначенных государственной организацией здравоохранения, следует позаботиться о подтверждающих документах (иметь на руках информацию о назначении врачом конкретного лекарственного средства и т.д.).









Следует учитывать также, что как правило, в местах содержания предусмотрено отдельное приемное время именно для передачи лекарств — обычно их принимает медицинский работник;





По поводу назначения лекарственных средств медицинским работником самого места содержания необходимо отметить следующее. Задержанные лица, доставленные в места содержания, должны быть опрошены и осмотрены медицинским работником, а при его отсутствии в штате — опрошены начальником места содержания или дежурным о состоянии здоровья. В том числе, эта мера установлена для определения лиц, нуждающихся в оказании скорой медицинской помощи, и для выявления заболеваний, требующих постоянного приема лекарственных средств. При этом медицинский работник вправе назначить лекарственные средства задержанному. Кроме того, в случае необходимости задержанному должно быть организовано оказание медицинской помощи.





Зажигалку разового пользования;





Зеркало карманное;





Часы наручные или карманные из недрагоценных металлов;





Электрический кипятильник бытовой заводского изготовления (мощностью не более 500 Вт).





Также, задержанным лицам разрешено иметь при себе документы и записи, относящиеся к делу об административном правонарушении либо касающиеся вопросов реализации их прав и законных интересов, а также бланки почтовых отправлений, квитанции на сданные на хранение деньги, ценности, документы и другие предметы.





Всего по общему правилу задержанным лицам разрешается получать передачи общим весом не более 5 килограммов в три дня.





Все вышеперечисленное задержанные могут иметь при себе, хранить, получать в передачах и приобретать по безналичному расчету.





Важно: иметь при себе, хранить, получать в передачах и приобретать по безналичному расчету предметы и вещи, не предусмотренные Перечнем, запрещено.





При этом, как уже было указано выше, прежде чем собрать передачу, целесообразно проверить вышеуказанную информацию применительно к конкретному месту содержания задержанного.