Лукашенко и военные говорят о войсках НАТО вблизи Беларуси. Разобрались, о ком речь

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил о «серьезном шевелении войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы». 42.TUT.BY разбирается, кто и где шевелится и как на это реагируют.



Фото: president.gov.by

Что случилось

22 августа после посещения Гожского полигона (это одно из двух мест, где начались тактические учения, и на которые ехала техника, перепугавшая немало белорусов) Лукашенко отправился в пункт дислокации 6-й отдельной гвардейской мехбригады и посовещался там с руководством силового блока Беларуси.

На этом совещании было сказано немало буквально сенсационного . Президент заявил, что к протестам внутри страны добавилось «серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы». Ситуацию он счел достаточно серьезной, чтобы привести основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебросить войска на западное направление. О каких именно контингентах войск Североатлантического альянса идет речь, президент уточнять не стал. Зато поручил защитить Гродно.

Следующий звонок прозвенел 23 августа, уже от министра обороны Виктора Хренина. Глава оборонного ведомства заявил , что для того опасность исходит от «деструктивных сил, курируемых спецслужбами стран Запада», а также от «частей и подразделений высокой готовности, развернутых в непосредственной близости от нашей государственной границы». Что это за силы, министр не сказал, однако дал информацию, что поддержку им могут оказать 18 истребителей F-16 военно-воздушных сил Соединенных Штатов.

Эти самолеты не столь давно были переброшены, по словам Виктора Хренина, из Германии на авиабазу Ласк в Польше, и белорусской границы они могут достичь всего за 22 минуты.

А еще 20 августа на телеканале СТВ вышел материал под названием «В то, что эти приготовления никому не угрожают, верится с трудом. Мнение об учениях НАТО». В нем, помимо активности в Польше, говорится о возросшей активности сил НАТО в Латвии. Так, указывается, что «в Латвию неделю назад прибыли британские войска из эстонской батальонной группы НАТО», а военные учения проходят с использованием бронетехники.

СТВ отмечает, что «19 августа во время заседания Совбеза Главнокомандующий поручил Вооруженным силам страны пристально следить за передвижением войск НАТО у наших границ». А начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Руслан Косыгин прямо заявляет:

«И говорить о том, что все эти приготовления никому не угрожают, за собой ничего не несут, и вот эти попытки убедить нас в том, что: вы знаете, против вас это не направлено, это обыкновенные проводимые мероприятия — верится очень с трудом».

Звучит все это, безусловно, довольно устрашающе. Для того, чтобы разобраться в ситуации детально, 42.TUT.BY попросил о помощи военного аналитика Егора Лебедка.

Какие силы НАТО прибыли недавно в соседние с Беларусью страны?

Defender Europe-2020, Дравско-Поморске, Польша

Самое крупное перемещение сил Североатлантического Альянса, о котором нам доподлинно известно — это отправка солдат и бронетехники на полигон Дравско-Поморске для участия во второй части учений Defender Europe — 2020. В ходе тренировок в Польшу отправилось 550 солдат армии США и бронетехника. Присмотримся к составу прибывших войск подробнее, благо организаторы озаботились подробно расписать, кто будет участвовать в учении, и сделать инфографику.



Источник: eur.army.mil

В левой части изображения мы видим подробный перечень частей, участвующих во второй фазе Defender Europe-2020. Один бронетанковый батальон, одна тренировочная команда, одна бригада поддержки, одна медицинская бригада, командование 1-й кавалерийской дивизии (так в США называются танковые части, 1-я кавалерийская — это знаменитый «Первый отряд» , одно из старейших соединений такого рода). Две бригады боевой авиации, одна бригадная боевая группа и одна бригада военной полиции.

Теперь посмотрим, что у нас с бронетехникой. Она перечислена подробно. 30 основных боевых танков M1 Abrams (версия неизвестна, однако указано, что восемь из них оснащены израильской системой активной защиты Trophy). Кроме танков — 20 боевых машин пехоты M2 Bradley и 10 бронетранспортеров M113. Все это — примерно один механизированный батальон.

Напомним, в армии Беларуси есть больше 400 танков Т-72 разных версий (по другим данным — даже 1317 машин), из них 19 — новейшие модернизированные на «Уралвагонзаводе» Т-72Б3 в 120-й отдельной гвардейской мехбригаде . Можно долго и увлекательно спорить о том, какие танки лучше и кто кого первый пробьет, но порядок цифр отличается просто разительно. Танковый кулак у границ Беларуси собирается не самый впечатляющий. Прошлой осенью, когда аналогичный танковый контингент приехал в Литву, на полигон Пабраде, Лукашенко заявил, что это «просто смешно для нашей армии» — очевидно, в нынешней ситуации 30 танков перестали казаться чем-то смешным. Кстати, те «Абрамсы» и «Брэдли» уже уехали .

Теперь разберемся, насколько этот кулак находится у наших границ. Гугл-карты нам в помощь. Вот где расположен полигон Дравско-Поморске.



Источник: Google Maps

Желающие могут перепроверить меня, но ошибка вряд ли возможна: Дравско-Поморске располагается в Дравском повяте Западно-Поморского воеводства. То есть на самом западе Польши, оттуда ближе до Берлина, чем даже до Варшавы, не говоря уж о Беларуси — до Бреста километров 700. При всем желании автор с некоторым трудом может представить, как именно можно угрожать границам Беларуси, находясь у границ Германии.

Учения НАТО Defender Europe-2020 сюрпризом для белорусов не стали. О них было известно давным-давно, мы писали об этом еще весной . А в конце прошлого года бывший глава Генштаба Беларуси Олег Белоконев рассказывал , что наша армия прорабатывает варианты и совместных учений с НАТО. Сейчас второй этап «Защитника Европы» уже закончен. Тем не менее белорусские военные считают происходящее угрозой для безопасности страны и открыто об этом заявляют. В НАТО не согласны .

— Касательно происходящих событий — это нельзя назвать иначе как политической игрой, поскольку даже Defender Europe-2020 и на треть не состоялся у наших границ, — комментирует Егор Лебедок. — На мой взгляд, это решение внутриполитических проблем с помощью создания образа врага и нагнетания страха.

Учения Namejs 2020 в Латвии

СТВ не упомянуло, какие именно учения в Латвии обеспокоили белорусских военных. Однако Латвия — страна небольшая, вряд ли там могут проходить несколько крупных военных мероприятий одновременно. Поискав, мы обнаружили, что сейчас в этом государстве начались военные учения Namejs 2020. Дело это долгое, мероприятия проходят с 15 августа по 4 октября по всей стране. Общее количество участников — намного больше, чем в Defender Europe-2020, до 7000 человек.

Однако далеко не все эти люди — кадровые военные. Участвовать будут армия, национальная гвардия, резервисты, полиция, пограничники, пожарно-спасательная служба, даже сотрудники Администрации тюрем. Организаторы учений также подготовили инфографику по мероприятиям, но она куда менее информативна, чем по Defender Europe-2020 — из нее вообще непонятно, сколько бронетехники будет и участвует ли она вообще. Зато видны места, где будут проходить Namejs 2020 — разброс довольно большой, какой-либо особенной концентрации войск именно на белорусской границе нет.



Источник: mil.lv

Интереснее другое. Namejs 2020 — это вообще не новое явление. Год назад проходили учения Namejs 2019 . До этого — Namejs 2018 и 2017 . Мы не очень понимаем, чем именно нынешние учения отличаются от всех предыдущих.

F-16 на авиабазе Ласк

Среди прочих угроз для национальной безопасности Беларуси Виктор Хренин назвал 18 истребителей F-16 ВВС США — они перелетели из Германии в Польшу и вроде бы могут достичь Беларуси за 22 минуты. Правда, крейсерская скорость истребителя F-16 Fighting Falcon составляет 930 км/ч, а максимальная — больше 1200 км/ч, так что, даже взлетев на западной границе Польши, до Беларуси самолеты доберутся за 30−40 минут (протяженность польской территории с востока на запад не превышает 720 километров). Попробуем разобраться, где находится авиабаза Ласк. Снова Google Maps нам в помощь.



Источник: Google Maps

На сей раз никак нельзя сказать, что база находится на германской границе — это примерно центр страны, Ласкский повят Лодзинского воеводства. В Польше, как подсказал нам Егор Лебедок, эти самолеты оказались в рамках ротации авиации, они перелетели с германской авиабазы Спангдалем и принадлежат к 52-му истребительному крылу.

При должном уровне подготовки пилотов 16 самолетов четвертого поколения — достаточно грозная сила, впрочем, не подавляющая. У Беларуси сейчас имеется больше 30 истребителей МиГ-29 (также четвертого поколения) и четыре тяжелых модернизированных Су-30СМ, относящихся уже к поколению 4++. Все они сосредоточены на 61-й истребительной авиабазе под Барановичами, летчики с ними знакомы и умеют обращаться. И самый главный вопрос — какие именно части собираются поддерживать «Файтинг Фальконы» с воздуха — пока остается совершенно без ответа.

Что противопоставляет «угрозе» Беларусь

Нам уже известно, какие именно части отправились на запад . Это 147-й, 1146-й и 740-й зенитные ракетные полки, 103-я воздушно-десантная бригада, отдельные танковые и механизированные батальоны 6-й и 11-й отдельных мехбригад. Егор Лебедок рассказал о том, что на усиление границ отправлена по крайней мере часть 120-й отдельной гвардейской мехбригады, также повышена готовность частей Пограничного комитета. 18 августа в учениях участвовала и авиация, включая самолеты 61-й истребительной авиабазы.

Наконец, на сайте госзакупок имеется запрос на «транспортно-экспедиционные услуги по организации и выполнению перевозок личного состава и грузов железнодорожным транспортом в международном сообщении», размещенный 31 июля — но неизвестно, о каких именно войсках речь.

Однако в Минобороны нам уже подтверждали , что решение о тактических учениях на «Обуз-Лесновском» и «Гожском» полигоне никак не связано с политической обстановкой в стране — мероприятия были запланированы уже давно. Это, скорее всего, так и есть — крупные военные учения не сымпровизируешь, их нужно готовить долго и тщательно.

Другое дело, пояснил Егор Лебедок, что при военной угрозе войска переводятся на повышенный уровень боевой готовности. Насколько нынешний уровень выше, чем если бы не наблюдалось «частей и подразделений высокой готовности, развернутых в непосредственной близости от нашей государственной границы», мы не в курсе.