Мирончик-Иванова: «Я столкнулась с оказанным на меня и мою семью, друзей давлением»

Источник материала: Tut.by

Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке, высказалась у себя в Instagram на тему того, что происходит после выборов.



Фото: Надежда Ровдо

— Не могу молчать …

За эти две недели моя любимая страна перевернулась с ног на голову.

За эти две недели все мы подверглись испытаниям, принимали важные для себя решения… Но задумывались ли мы, как эти решения влияют на других людей ?

Я посвящаю всю свою жизнь тому, чтобы вести свою страну к победе. Для меня было важно показать всему миру на что способна Беларусь. Я люблю свою родную, спокойную, красивую, независимую, дружелюбную, уютную, чистую Беларусь!

Но все происходящее вводит меня в шок…

Я столкнулась с оказанным на меня и мою семью, друзей и близкое мое окружение давлением: кто — то ждет, что я уйду из спорта в знак протеста, кто-то, что возьму на себя бремя лидера… Кто-то и вовсе позволил себе писать мне крайне нелицеприятные вещи… Не дождётесь! Я вас буду раздражать еще долго. Мои люди останутся со мной. И мое мнение, не соответствующее вам, ну извините…

Но разве это мирные действия и личное решение, если столько давления, разве мы больше не уважаем границы другого человека? — написала Анастасия.

Закончила свое высказывание легкоатлетка стихами:

Живи спокойно, страна,

Я у тебя всего одна.

Все остальное в тени,

Ну, извини,

Ну, извини.

Болейте, говорите обо мне,

Мне это даже нравится вполне.

Куда и с кем лечу, кому за что плачу,

Живу я только с тем, кого хочу.

Я буду петь, завистников дразня,

В эпоху эту, имени меня.

Не падая в стене и вечно на коне,

И пусть побольше пишут обо мне.