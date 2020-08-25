|
Мирончик-Иванова: «Я столкнулась с оказанным на меня и мою семью, друзей давлением»
Источник материала: Tut.by
Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке,
— Не могу молчать …
За эти две недели моя любимая страна перевернулась с ног на голову.
За эти две недели все мы подверглись испытаниям, принимали важные для себя решения… Но задумывались ли мы, как эти решения влияют на других людей ?
Я посвящаю всю свою жизнь тому, чтобы вести свою страну к победе. Для меня было важно показать всему миру на что способна Беларусь. Я люблю свою родную, спокойную, красивую, независимую, дружелюбную, уютную, чистую Беларусь!
Но все происходящее вводит меня в шок…
Я столкнулась с оказанным на меня и мою семью, друзей и близкое мое окружение давлением: кто — то ждет, что я уйду из спорта в знак протеста, кто-то, что возьму на себя бремя лидера… Кто-то и вовсе позволил себе писать мне крайне нелицеприятные вещи… Не дождётесь! Я вас буду раздражать еще долго. Мои люди останутся со мной. И мое мнение, не соответствующее вам, ну извините…
Но разве это мирные действия и личное решение, если столько давления, разве мы больше не уважаем границы другого человека? — написала Анастасия.
Закончила свое высказывание легкоатлетка стихами:
Живи спокойно, страна,
Болейте, говорите обо мне,
Я буду петь, завистников дразня,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке, высказалась на тему выборов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)