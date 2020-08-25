Статистика знает все. О работе отдела статистики Кобринского района в интервью с его руководителем Татьяной Тощевиковой

Источник материала: Кобринский вестник

«Если статистические цифры и не управляют миром, то они показывают, хорошо ли мир управляется…» – утверждал немецкий философ Иоганн Вольфганг Гёте.





В современном мире официальная статистическая информация играет ключевую роль в выработке и принятии управленческих решений, является источником формирования объективных и достоверных данных об экономическом, демографическом, социальном и экологическом положении в республике. Практика использования статистической информации очень широка – от управления социально-экономическими процессами на республиканском уровне до планирования расходов отдельным человеком.

О работе отдела статистики Кобринского района Главного статистического управления Брестской области в интервью с его руководителем Татьяной Тощевиковой.

– Профессиональный праздник является своеобразным поводом для подведения итогов. Татьяна Николаевна, какие приоритетные задачи реализовали статистики в прошлом году?

– Основная задача, конечно же, состояла в подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года, в обеспечении полноты и достоверности данных по всем формам централизованных государственных статистических наблюдений, обеспечении пользователей качественной официальной статистической информацией, большая работа проделана и в рамках международного сотрудничества.

– В знаменитом кинофильме 1977 года «Служебный роман» действие происходит в «статистическом учреждении». Многие читатели именно так и представляют до сих пор будни статистиков. Как сейчас организован рабочий процесс? Что представляет собой современное статистическое управление?

– Любая сфера деятельности развивается, идет в ногу со временем, и статистика – не исключение. За 4 десятилетия поменялось многое, как в работе статистика, так и во внешнем виде его рабочего места. Мы заменили счёты и калькуляторы на персональные компьютеры, а наши респонденты предпочитают отчету на бумажном носителе электронный формат. Активно внедряются современные информационные технологии. Так, с 2013 года была введена в эксплуатацию Единая информационная система государственной статистики Республики Беларусь (ЕИСГС), что вывело статистику республики на принципиально новый уровень. С 2017 года введен в промышленную эксплуатацию многофункциональный веб-портал, позволяющий респондентам представлять первичные статистические данные по формам государственных статистических наблюдений в виде электронного документа в режиме online. Данный инструмент размещен на официальном сайте Национального статистического комитета Республики Беларусь ( www.belstat.gov.by ). Он имеет ряд преимуществ: не требует установки дополнительного программного обеспечения и регулярного его обновления, актуальные макеты форм доступны для респондентов online; позволяет отслеживать сроки представления государственной статистической отчетности по индивидуально назначенному перечню форм, получать заблаговременные напоминания о сроках представления и сведения о допущенных нарушениях отчетной дисциплины; обеспечивает возможность выполнения контроля отчетных данных как внутри заполняемого отчета, так и с данными других форм и других периодов; интуитивно понятный интерфейс позволяет работать самостоятельно, без привлечения ИТ-специалистов.

– Что собой представляет коллектив отдела? Думаю, читателям будет интересно, какими качествами должен обладать специалист вашего профиля?

– В отделе статистики Кобринского района Главного статистического управления Брестской области на сегодняшний день работает 6 человек. Одним из направлений работы органов государственной статистики являются выборочные обследования домашних хозяйств. Они проводятся для получения информации, характеризующей уровень жизни населения страны, его занятости, других сфер жизнедеятельности.

На постоянной основе проводится выборочное обследование личных подсобных хозяйств и уровня жизни населения в сельской местности, кроме того, ежеквартально проводятся выборочные обследования по изучению занятости населения, наблюдения за объемами продаж на рынках и в торговых центрах.

Для нашей работы в первую очередь необходимы аналитический склад ума и внимательность, так как статистики работают с огромными объемами цифровой информации. Еще более важны компетентность и ответственность, ведь обработанная статистическая информация впоследствии используется органами государственного управления всех уровней для принятия стратегически важных решений, которые оказывают влияние на развитие государства. Для работы в органах статистики необходимо иметь высшее экономическое образование. В Белорусском государственном экономическом университете на учебно-экономическом факультете есть специальность «статистика», где готовят специалистов для нашей отрасли.

– Как работают с информацией в статистике? Находится ли она в свободном доступе?

– Сводная статистическая информация находится в свободном доступе на сайте Главного статистического управления Брестской области (www.brest.belstat.gov.by). Пользователи могут там найти ежемесячные бюллетени «Социально-экономическое положение Брестской области», сборники «Статистический ежегодник Брестской области», справочники «Брестская область в цифрах», оперативную информацию по всем отраслям статистики. На базе ЕИСГС введена в эксплуатацию «Информационно-аналитическая система распространения официальной статистической информации» (расположена на сайте Белстата). Система предоставляет пользователю удобный и эффективный инструмент для получения необходимой информации по показателям макроэкономики в виде таблиц, графиков и статистических карт непосредственно из базы данных. Одной из особенностей системы является международное сопоставление показателей.

Беседовала Елена БАКУН.