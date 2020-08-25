Зо лет назад Верховный совет БССР проголосовал за независимость Беларуси

Источник материала: АФН

В этот день, 25 августа 1990 года, то есть 30 лет назад Верховный Совет БССР проголосовал за независимость Беларуси. Особое усердие в том. чтобы это голосование состоялось, проявили депутаты от Белорусского народного фронта.

На тот момент, депутат Александр Лукашенко стал одним из немногих, кто воздержался от голосования.

Примерно 4 года спустя, страна, стараясь не допустить возвращения к власти представителей старой советской партийной номенклатуры, проголосовала против Кебича. Протестные голоса достались оппозиционеру Лукашенко. Кто ж знал, за личиной борца с коррупцией скрывался зловещий твар диктатора…