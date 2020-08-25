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Утро возле Следственного комитета: сюда пригласили Латушко, в обед — Алексиевич (видео)

25.08.2020 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера Павла Латушко, бывшего посла, министра и руководителя Купаловского театра, вызвали в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу Координационного совета. Уже в половине десятого перед Следственным комитетом стояло ограждение и милицейская машина с двумя сотрудниками. Рядом стоят двое мужчин в штатском. В 300 метрах за ограждением находятся два автозака и микроавтобус.

Небольшая группа поддержки рядом с ограждениями — из «простых белорусов», как они сами себя называют. Одна девушка даже приехала сюда из Бреста.

— Для меня важно поддержать Латушко, потому что он классный. Сегодня он, а завтра меня могут вызвать. Поэтому мне нужно здесь находиться как гражданке, — говорит она.




Сам Павел Латушко так комментирует ситуацию:

— Я уверен, что Координационный совет никак не нарушает законодательство и не покушается на власть. Все, что мы хотим, — искать путь выхода из политического кризиса. Все наши предложения — в рамках правового поля и действующей Конституции. Конечно, вся ситуация с вызовами морально давит на членов совета. Но важно понять, что, кроме пути диалога, другого выхода нет. Мы ничего не нарушаем — это обычное гражданское право иметь свой голос.

Утро возле Следственного комитета: сюда пригласили Латушко, в обед — Алексиевич (видео)
Утро возле Следственного комитета: сюда пригласили Латушко, в обед — Алексиевич (видео)
Утро возле Следственного комитета: сюда пригласили Латушко, в обед — Алексиевич (видео)

 
Теги: Брест
 
 
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Вчера Павла Латушко, бывшего посла, министра и руководителя Купаловского театра, вызвали в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу Координационного...
 
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