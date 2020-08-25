Доллар с ходу набрал больше 4,6 копейки, евро прибавил больше 5 и поставил новый рекорд

Источник материала: Onliner

Белорусский рубль продолжает лихорадить. Сегодня на старте торгов американская валюта в первые минуты дала жару: доллар сразу же набрал больше 4,7 копейки. Евро подорожал больше чем на 5 копеек. Сотня российского рубля не отстает.

Американская валюта, кажется, вот-вот побьет исторический рекорд. Доллар с ходу прибавил 4,67 копейки. Его сейчас покупают и продают по 2,6021 белорусского.

Евро набрал 5,18 копейки и снова установил исторический рекорд — 3,07о8.

Сотня российского рубля подорожала на 5,89 копейки. Она сейчас торгуется по 3,4942.

В понедельник доллар подорожал на 3,38 копейки, до 2,5554 рубля. Евро прибавил 3,71 копейки и стал стоить 3,0190. Российский рубль набрал 3,48 копейки и стал стоить 3,4353 белорусского.

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