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Доллар с ходу набрал больше 4,6 копейки, евро прибавил больше 5 и поставил новый рекорд
Источник материала: Onliner
Белорусский рубль продолжает лихорадить. Сегодня на старте торгов американская валюта в первые минуты дала жару: доллар сразу же набрал больше 4,7 копейки. Евро подорожал больше чем на 5 копеек. Сотня российского рубля не отстает.
Американская валюта, кажется, вот-вот побьет исторический рекорд. Доллар с ходу прибавил 4,67 копейки. Его сейчас покупают и продают по 2,6021 белорусского.
Евро набрал 5,18 копейки и снова установил исторический рекорд — 3,07о8.
Сотня российского рубля подорожала на 5,89 копейки. Она сейчас торгуется по 3,4942.
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Белорусский рубль продолжает лихорадить. Сегодня на старте торгов американская валюта в первые минуты дала жару: доллар сразу же набрал больше 4,7 копейки. Евро...
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