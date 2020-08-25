Туман и грозы: штормовое предупреждение объявили в Беларуси на среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Желтый уровень опасности объявили в Беларуси на среду из-за тумана и гроз, об этом сообщили в Белгидрометцентре.

С начала текущей недели синоптики ежедневно объявляют штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. 26 августа не стало исключением.

"В среду местами по стране ожидаются грозы, ночью и утром в отдельных районах – туман", - рассказали в Белгидрометцентре.

По данным синоптиков, 26 августа республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь ночью преимущественно по востоку, а днем по западу республики скажется влияние атмосферных фронтов.

Будет переменная облачность, ночью преимущественно по восточной, а днем западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ожидается ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В ночные часы минимальная температура воздуха составит +8..+15°С, в середине дня столбик термометра поднимется до +18..+25°С.

В Минске в среду будет переменная облачность, ночью возможен дождь. К вечеру с вероятностью 75% ожидается гроза. Ночью температура воздуха будет держаться в районе +12..+14°С, днем потеплеет до +20..+22°С.