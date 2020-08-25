Свежий номер «Народнай Волi» отпечатан в Подмосковье — он уже в Минске

Редакция «Народной Волi» нашла возможность печатания газеты.





На прошлой неделе Белорусский дом печати не стал печатать тираж , сославшись на неисправность оборудования.

Как заявлял главный редактор издания Иосиф Середич, выпуск продолжится (он даже отмечал, что готов печатать газету даже в Новосибирске).

Как сообщила замглавреда Марина Коктыш, свежий номер газеты успешно отпечатан и уже даже доставлен в Минск.





В выходных данных типографией указана АО «Прайм прин Москва» (Московская область, город Долгопрудный). Тираж указан — 22040 экземпляров.

Фото Марины Коктыш