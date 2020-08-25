ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Свежий номер «Народнай Волi» отпечатан в Подмосковье — он уже в Минске

25.08.2020 10:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Редакция «Народной Волi» нашла возможность печатания газеты.

Свежий номер «Народнай Волi» отпечатан в Подмосковье — он уже в Минске

На прошлой неделе Белорусский дом печати не стал печатать тираж, сославшись на неисправность оборудования.

Как заявлял главный редактор издания Иосиф Середич, выпуск продолжится (он даже отмечал, что готов печатать газету даже в Новосибирске).

Как сообщила замглавреда Марина Коктыш, свежий номер газеты успешно отпечатан и уже даже доставлен в Минск.

Свежий номер «Народнай Волi» отпечатан в Подмосковье — он уже в Минске

В выходных данных типографией указана АО «Прайм прин Москва» (Московская область, город Долгопрудный). Тираж указан — 22040 экземпляров.

 

Фото Марины Коктыш

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Редакция «Народной Волi» нашла возможность печатания газеты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мнение: Россияне наконец осознали, что белорусы - отдельный народ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика