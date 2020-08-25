|
Новый Tg-канал связывает компании и людей, которые потеряли работу из-за взглядов
Источник материала: Партизан
Сообщество HR Breakfast совместно с инициативой «Честные люди» запустило Telegram-канал в поддержку людей, которые остались без работы по своим убеждениям.
Авторы канала CV board: Honest people/HR Breakfast будут выкладывать данные по кандидатам, которые прошли предварительную проверку, с описанием их истории и резюме.
Изначально канал был ориентирован только на ИT-индустрию, но чтобы увеличить охват компаний, его было решено расширить на другие отрасли. Таким образом каждый пострадавший сможет найти что-то, что даст ему опору: временную подработку, новую работу или в целом ощущение поддержки от частного бизнеса, говорят создатели канала.
Организаторы просят распространять информацию про канал, чтобы в него добавились как можно больше компаний.
Также авторы призвали обращаться в редакцию с предложениями альтернативных вариантов помощи пострадавшим.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщество HR Breakfast совместно с инициативой «Честные люди» запустило Telegram-канал в поддержку людей, которые остались без работы по своим убеждениям.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)