Правозащитники отчитались о работе репрессивной машины в Беларуси

Источник материала: АФН

Правозащитный центр «Весна» опубликовал статистику задержаний и судебных преследований гражданского общества в Беларуси за минувший понедельник, 24 августа.

Членов президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержали на проходной МТЗ за «незаконную организацию забастовок». Сегодня пройдут суды.

Служба охраны Минского завода колесных тягачей задержала председателя стачкома и инженера предприятия Александра Лавриновича.

И Ковалькова, и Лавринович оказались на Окрестина.

Четыре сотрудника Белгосфилармонии получили повестки в Советское РУВД на 24 августа. Их вызывают в качестве свидетелей. Все эти люди были на акции 20 августа у стен Белгосфилармонии.

По меньшей мере задержаны четыре человека вечером на площади Независимости в Минске.

На странице Ольги Ковальковой в Фейсбуке появилась информация, что ее доставили в ИВС по ул. Окрестина. Где находится Сергей Дылевский - пока неизвестно.

В Солигорске был задержан сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун. В этот же день над ним состоялся суд - он получил 25 базовых величин (675 рублей) за участие в несанкционированном мероприятии. После суда его отпустили.

В Глубоком и Верхнедвинске на нескольких участников протестных мирных акций составили протоколы. Ярослава Берниковича задержала милиция, суд должен состояться 24 августа. Всех их обвиняют в участии в несанкционированных митингах. На данный момент таких протоколов уже четыре.

На 24 августа в милицию вызвали еще одну активистку Людмилу Борейко из Глубокого.

В Могилеве рядом с облисполкомом задержали Александра Попкова. Во время выборов он являлся доверенным лицом Андрея Дмитриева.

Он вышел в одиночный пикет с двумя флагами - бело-красно-белым и красно-зеленым, а также плакатами «Я за перемены» и «Свободу политзаключенным». Через 15 минут после начала его задержали, составили протокол по арт. 23.34 КоАП и отпустили.

В суде Ленинского района Могилева должны были судить доверенное лицо Светланы Тихановской Дмитрия Тита, но суд перенесли на 1 сентября.

В РОВД Ленинского района Гродно за закрытыми дверями судили задержанных в субботу активистов: Артур Куршаков получил 7 суток ареста, Игорь Банцер осужден на 10 суток административного ареста, по 7 суток ареста получили Максимилиан Кривцов и Алексей "Паук".

Вечером на мирной акции протеста задержали Евгения Савасюка, который хотел убрать с митинга провокатора с колорадским флагом. Ещё двух человек задержали на улице Социалистической.

Также задержан Николай Соляник. Его доставили в Ленинский РОВД города. Правозащитники сообщают, что после акции в Гродно задержали от 5 до 10 человек в разных местах, когда люди расходились.

В Наровле задержали активиста Николая Витковского для отбывания трех суток ареста, которые ему присудили ранее.

В Гомеле журналисту Евгению Меркису дали 5 суток ареста якобы за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Также в Гомеле осудили школьную учительницу Инну Борисенко. На нее составили сразу два протокола-неподчинение сотрудникам милиции и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Женщину ашрафировали на 26 базовых величин (702 рубля).

В Новополоцке задержанному 23 августа активисту "Народной грамады" Андрею Зуеву дали 12 суток ареста.