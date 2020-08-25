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Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о подкупе участников хоккейных матчей

25.08.2020 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура направила в Витебский областной суд уголовное дело о подкупе участников профессиональных спортивных соревнований по хоккею, сообщает сайт ведомства.


Фото: ХК "Витебск"

Согласно материалам дела, профессиональные спортсмены хоккейной команды ХК «Витебск» С., Л. и П. из корыстных побуждений вступили в сговор cо спортсменом этой же команды М. (уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии), а в отдельных эпизодах – со спортсменом-инструктором Н.

Цель – повлиять на результаты спортивных соревнований: шести матчей между командой ХК «Витебск», с одной стороны, и хоккейными командами «Брест», «Могилев», «Динамо-Молодечно», «Локомотив-Орша», с другой стороны, в рамках чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой сезона 2018-2019 годов и Кубка Республики Беларусь (Кубок Руслана Салея) по хоккею с шайбой сезона 2019-2020 годов, состоявшихся в декабре 2018 – сентябре 2019 года. Такое влияние выразилось в обеспечении поражения представляемой ими команды.

Всего обвиняемые в результате своей деятельности получили деньги на общую сумму 22,9 тыс. рублей.

В Генпрокуратуре согласились с квалификацией содеянного, согласно которой обвиняемым в зависимости от их роли инкриминированы преступления, предусмотренные ч.1 и ч.2 ст. 253, а также ч.6 ст.16 и ч.1 и ч.2 ст.253 Уголовного кодекса Республики Беларусь (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Всего обвиняемые в результате своей противоправной деятельности получили деньги на общую сумму 22,9 тыс. рублей.
 
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