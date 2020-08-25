Поддержала нетрезвого зятя: женщина напала на инспектора ГАИ - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жительница поселка Дятловщина встала на защиту зятя, который повздорил с милицией и ударила сотрудника правоохранительных органов по голове металлическим диском от культиватора. В настоящее время женщина находится в статусе подозреваемой в рамках уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, рассказали в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел под Рогачевом в начале начале августа. В милицию позвонил мужчина, который сообщил, что по поселку ездит Audi с нетрезвым водителем за рулем.

Когда наряд ГАИ прибыл на место, не нашел указанный автомобиль. Инспекторы решили опросить заявителя.

"Во время беседы разыскиваемый автомобиль случайно проехал мимо экипажа и был остановлен милиционерами", - рассказали в Рогачевском РОВД.

За рулем был трезвый мужчина, но не имевший водительских прав. Рядом на пассажирском сиденье сидел трезвый хозяин авто. В отношении обоих инспекторы составили протоколы: в отношении водителя – за бесправное управление транспортным средством, а в отношении хозяина – за передачу управления транспортным средством такому лицу.

Заявителю, который был нетрезв, такое решение не понравилось. Ранее он был лишён прав за пьяное вождение. Потому он начал требовать от сотрудников ГАИ применить такую же меру и в отношении задержанных односельчан.

Мужчину просили успокоиться, но он не отреагировал и в пылу конфликта оторвал сотруднику милиции погон. Его попытались задержать, но в этот момент к дискуссии присоединилась теща заявителя, которая взяла металлический диск и ударила инспектора по голове.

По факту насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины проводится проверка, его действиям также будет дана правовая оценка.

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