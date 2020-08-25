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29 лет нашей Независимости

25.08.2020 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

25 августа 1991 года Беларусь провозгласила о своей Независимости

29 лет нашей Независимости
25 августа 1991 года Верховный совет проголосовал за придание статуса конституционного закона Декларации о государственном суверенитете, принятой 27 июля 1990 года.

Именно с этого момента Беларусь стала действительно независимой!

Чуть позже в сентябре БССР была переименована в Республику Беларусь, и были приняты новый герб и флаг.


видео: Белсат
 
 
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25 августа 1991 года Беларусь провозгласила о своей Независимости
 
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