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29 лет нашей Независимости
Источник материала: Партизан
25 августа 1991 года Беларусь провозгласила о своей Независимости
25 августа 1991 года Верховный совет проголосовал за придание статуса конституционного закона Декларации о государственном суверенитете, принятой 27 июля 1990 года.
Именно с этого момента Беларусь стала действительно независимой!
Чуть позже в сентябре БССР была переименована в Республику Беларусь, и были приняты новый герб и флаг.
видео:
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25 августа 1991 года Беларусь провозгласила о своей Независимости
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