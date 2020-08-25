29 лет нашей Независимости

25 августа 1991 года Верховный совет проголосовал за придание статуса конституционного закона Декларации о государственном суверенитете, принятой 27 июля 1990 года.





Именно с этого момента Беларусь стала действительно независимой!





Чуть позже в сентябре БССР была переименована в Республику Беларусь, и были приняты новый герб и флаг.











