В РПЦ заявили, что показ камуфляжных ряс на форуме «Армия-2020» не согласован с церковью

Источник материала: Tut.by

Демонстрация камуфляжной одежды для священников на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в Подмосковье не была согласована с соответствующими органами Русской православной церкви (РПЦ). Об этом заявил ТАСС председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов), который также является ключарем главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот».



Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

«С церковью не согласован вопрос, никакой проработки не было», — сказал собеседник агентства.

По его словам, такой вариант возможен «как вариант для начала обсуждения», но является не совсем корректным.

Форум «Армия-2020» проходит в Подмосковье с 23 по 29 августа. Ранее в СМИ появились публикации, что на нем были представлены камуфляжные полевые облачения для священников в армии и церковные свечи цвета хаки.