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В РПЦ заявили, что показ камуфляжных ряс на форуме «Армия-2020» не согласован с церковью
Источник материала: Tut.by
Демонстрация камуфляжной одежды для священников на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в Подмосковье не была согласована с соответствующими органами Русской православной церкви (РПЦ). Об этом
«С церковью не согласован вопрос, никакой проработки не было», — сказал собеседник агентства.
По его словам, такой вариант возможен «как вариант для начала обсуждения», но является не совсем корректным.
Форум «Армия-2020» проходит в Подмосковье с 23 по 29 августа. Ранее в СМИ появились публикации, что на нем были представлены камуфляжные полевые облачения для священников в армии и церковные свечи цвета хаки.
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