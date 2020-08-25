Суздальцев: В Беларуси формируется военная хунта









Российское издание «Московский Комсомолец» опубликовало интервью с Андреем Суздальцевым и другими политическими обозревателями. Российский политолог давно и много пишет и говорит про ситуацию в Беларуси. На этот раз он назвал трех людей, к которым, по его мнению, только и и прислушивается действующий президент.





«Лукашенко прислушивается только к трем людям: пресс-секретарю Наталье Эйсмонт, младшему сыну Коле и старшему сыну Виктору, который курирует силовиков в Совбезе Беларуси», — заявил Андрей Суздальцев.





По мнению российского эксперта, властная система, построенная Александром Лукашенко находится в процессе распада.





«Лукашенко давно закрылся в своем мирке, в котором он царь и бог. В последний раз Лукашенко вынырнул из того состояния 16 августа, когда выступал на митинге, согнанном в его поддержку. В тот день он неожиданно превратился в политика и произнес одну из лучших своих речей. Потом он опять погрузился в свои фантазии», — считает Андрей Суздальцев.





По словам политолога, «непосредственно про цветную революцию и войска НАТО ему мог начать рассказывать Коля, который уже вырос и умеет пользоваться интернетом».





«Для мальчика очевидно, что молодежь ненавидит его отца, и он пытается найти этому объяснение», — передает слова Андрея Суздальцева «Московский Комсомолец».





«Затем Лукашенко начал все больше опираться на силовиков, чтобы противостоять угрозе своего свержения. В результате, уже главы МВД, КГБ и Минобороны стали из марионеток Лукашенко превращаться в самостоятельных политиков, так как президент вынужден согласовывать с ними свои действия. Этот процесс еще не завершено, но он завершится, и тогда в Беларуси сформируется полноценная хунта», — считает политолог.