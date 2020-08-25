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Случай в деревне: инспектора ГАИ ударили диском от культиватора

25.08.2020 11:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Административный процесс по факту передачи управления автомобилем «бесправнику» закончился уголовным делом, сообщает МВД. По информации милиции, подозреваемой признана 54-летняя женщина, которая мешала инспекторам задерживать своего зятя и ударила одного из сотрудников по голове металлическим диском от культиватора.

«Мужчина сообщил в „102“, что по поселку под Рогачевом на Audi ездит пьяный человек, — описали хронологию событий в МВД. — Наряд ГАИ не обнаружил автомобиль и направился опрашивать заявителя. Во время беседы разыскиваемый автомобиль случайно проезжал мимо экипажа и был остановлен милиционерами. За рулем действительно находился мужчина, лишенный водительского удостоверения, он оказался трезвым. Владелец машины сидел рядом. В итоге было принято решение составить протоколы на обоих: в отношении водителя — за бесправное управление, а в отношении хозяина — за передачу управления транспортным средством такому лицу».

«Наблюдавший за разбирательством заявитель был пьян, и ему не понравилось принятое инспектором решение, — говорится в официальном сообщении милиции. — Причиной тому была затаенная обида: мужчину в этом году лишили прав за пьяное вождение. Теперь он требовал от сотрудников ГАИ применить такую же меру и в отношении задержанных правонарушителей. Его просили успокоиться, но тот оказал активное сопротивление и оторвал сотруднику погон. Во время задержания за мужчину вступилась теща, которая взяла металлический диск и ударила инспектора, причинив ему телесные повреждения».

Действиям женщины следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника ОВД. В отношении мужчины проводится проверка, его действиям также будет дана правовая оценка.

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Административный процесс по факту передачи управления автомобилем «бесправнику» закончился уголовным делом, сообщает МВД. По информации милиции, подозреваемой...
 
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