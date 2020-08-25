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"БелГазету" не напечатали, свежий номер «Народной воли» напечатали за границей
Источник материала: Партизан
В Беларуси продолжается давление на СМИ.
Свежий номер «Народной воли» доставлен в Минск. Об этом сообщила в своем фейсбуке журналистка Марина Коктыш. Номер напечатан в России.
Напомним, что якобы из-за поломанного станка ранее не были отпечатаны "КП в Беларуси" и "Нароная воля". Сегодня не был пущен в печать номер "БелГазеты". По понятному стечению обстоятельств все не отпечатанные газеты рассказывали о массовых протестах против официальных итогов президентских выборов.
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В Беларуси продолжается давление на СМИ.
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