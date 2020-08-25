ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На полигоне "Алабино" продемонстрировали возможности военной техники

25.08.2020 12:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Зрители смогли увидеть российскую военную технику в действии: танки Т-72Б3, Т-90А, плавающий транспортер ПТС-2, паромно-мостовая машина ПММ-2М преодолевали водные преграды. 

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", аэродрома "Кубинка" и полигона "Алабино". На форуме, который посещают делегации из 92 стран, выставлены сотни единиц боевой техники: перспективные беспилотные летательные аппараты "Орион" и "Гелиос", комплекс радиоподавления "Поле-21", комплекс "Леер-3" на базе беспилотника "Орлан-10", наземный подвижный комплекс радиопомех "Мурманск-БН", станция помех "Красуха-С4", автомат АК-19 и пулемет РПЛ-20, новейшие модификации танков Т-90М и Т-80БВМ и другие.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках Международного форума "Армия-2020" в Подмосковье состоялся динамический показ военной техники. Смотрите в фотоленте Sputnik.
 
Новости дня
Новости разные
 
Отставки Лукашенко и Ермошиной потребовали почти 500 витебских железнодорожников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика