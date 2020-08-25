Источник материала: Sputnik Беларусь

Зрители смогли увидеть российскую военную технику в действии: танки Т-72Б3, Т-90А, плавающий транспортер ПТС-2, паромно-мостовая машина ПММ-2М преодолевали водные преграды.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", аэродрома "Кубинка" и полигона "Алабино". На форуме, который посещают делегации из 92 стран, выставлены сотни единиц боевой техники: перспективные беспилотные летательные аппараты "Орион" и "Гелиос", комплекс радиоподавления "Поле-21", комплекс "Леер-3" на базе беспилотника "Орлан-10", наземный подвижный комплекс радиопомех "Мурманск-БН", станция помех "Красуха-С4", автомат АК-19 и пулемет РПЛ-20, новейшие модификации танков Т-90М и Т-80БВМ и другие.