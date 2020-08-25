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Милиция продолжает прессовать противников режима

25.08.2020 12:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

МВД отчиталось об очередных задержаниях.

Милиция продолжает прессовать противников режима
Фото из архива

Как сообщает пресс-служба ведомства, «всего за истекшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях составлено 39 протоколов об административных правонарушениях».

Также отмечено, что открыто три уголовных производства за «насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД».

В МВД подтвердили, что «чрезвычайных происшествий во время общественно-политических массовых мероприятий не зафиксировано», а также призвали людей «проявлять благоразумие и не поддаваться на призывы участвовать в несанкционированных митингах и шествиях».

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МВД отчиталось об очередных задержаниях.
 
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