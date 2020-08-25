Латушко перед допросом: сегодня не возбуждено ни одного уголовного дела из-за пыток в отношении граждан

Бывший министр, дипломат и гендиректор Купаловского театра, а ныне член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павел Латушко утром 25 августа прибыл в Следственный комитет на допрос по делу, возбужденному согласно ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности) по факту создания совета.





Латушко является свидетелем по делу. Ранее в рамках этого дела были допрошены два других члена президиума Координационного совета — юрист Максим Знак и лидер стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский. 26 августа в СК приглашена также лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич — еще один член президиума.

Перед допросом Латушко заявил журналистам, что Координационный совет «не выполняет никаких действий, которые бы нарушили законодательство Республики Беларусь, и не ставит целью захват власти». «Мы ставим только одну цель: чтобы начался диалог по выходу из политического кризиса, в котором оказалась наша страна. Все наши предложения находятся в рамках законодательства и Конституции», — подчеркнул он.

Латушко также заявил, что наличие уголовного дела «морально воздействует на членов Координационного совета». «Это давление направлено на то, чтобы люди выходили из состава совета. Прежде всего давление осуществляется на президиум», — отметил он.

«Все сделано для того, чтобы совет как гражданская платформа перестал существовать», — убежден Латушко. Однако, по его словам, нет другого выхода, кроме диалога.

«Я хотел бы сказать про символизм этой ситуации. 4 сентября прошлого года представители центрального аппарата Следственного комитета и всех регионов Беларуси посетили Национальный академический театр имени Янки Купалы. Они смотрели спектакль «Ревизор» по пьесе Гоголя. Это такая ирония. Мне кажется, что сегодня реальным ревизором является общество, а не правоохранительная система, потому что фактически на сегодня не возбуждено ни одного уголовного дела из-за пыток в отношении граждан нашей страны во время задержаний и нахождения в изоляторах. Так что мы надеемся, что закон будет превыше всего», — заявил Латушко.

Он также поделился историей о доме 19 на улице Фрунзе, в котором находится Следственный комитет. «Когда я работал министром культуры, проходила его реставрация. Планировалось, что в этом здании будет Национальный исторический музей. Позже было принято решение о передаче этого здания Следственному комитету. Я об этом очень жалел и никогда не думал, что вместо исторического музея буду посещать в нынешнем статусе Следственный комитет. Интересно, что в этом здании находилась плитка XIX века, и я когда-то говорил главе Следственного комитета, что ее надо найти. И мы ее не нашли», — сказал Латушко.

Поддержать его пришло около 100 человек. Силовики перегородили часть улицы Фрунзе, прилегающую к зданию СК. За ограждением припарковано несколько автозаков и микроавтобусы. Часть людей остались ждать выхода Латушко из СК.

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