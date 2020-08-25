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"Отцу тяжело было на это смотреть" Семье Никиты Кривцова наконец отдали тело сына

25.08.2020 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отец Никиты Кривцова в присутствии независимого судебно-медицинского эксперта и адвоката осмотрел тело сына в морге.



"По словам нашего эксперта, нужно дождаться результатов исследований, прежде всего гистологических, - сообщил Радыё Свабода адвокат Кривцовых Виктор Мацкевич. - Тело за это время сильно изменилось. Отцу очень тяжело было на это смотреть"»

По словам эксперта, как передает адвокат, "произошли четкие гнилостные изменения мягких тканей тела, показались кости"

Напомним, житель Молодечно Никита Кривцов исчез 11 августа 2020 года. 12 августа жена заявила о его исчезновении. Перед исчезновением он ходил на акции протеста.

И только 22 августа тело Никиты Кривцова нашли в лесопарке в районе Парковой улицы в Минске, где находится РУВД Минкого района. 

По утверждению СК, его смерть не носит криминального характера. Однак ни семья Никиты Кривцова, ни люди, его знавшие, не верят в версию «самоубийства». 

Семья подала заявление в Следственный комитет.
 
Теги: Минск
 
 
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Отец Никиты Кривцова в присутствии независимого судебно-медицинского эксперта и адвоката осмотрел тело сына в морге.
 
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