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"Отцу тяжело было на это смотреть" Семье Никиты Кривцова наконец отдали тело сына
Источник материала: Партизан
Отец Никиты Кривцова в присутствии независимого судебно-медицинского эксперта и адвоката осмотрел тело сына в морге.
"По словам нашего эксперта, нужно дождаться результатов исследований, прежде всего гистологических, - сообщил
По словам эксперта, как передает адвокат, "произошли четкие гнилостные изменения мягких тканей тела, показались кости"
Напомним, житель Молодечно Никита Кривцов исчез 11 августа 2020 года. 12 августа жена заявила о его исчезновении. Перед исчезновением он ходил на акции протеста.
И только 22 августа тело Никиты Кривцова нашли в лесопарке в районе Парковой улицы в Минске, где находится РУВД Минкого района.
По утверждению СК, его смерть не носит криминального характера. Однак ни семья Никиты Кривцова, ни люди, его знавшие, не верят в версию «самоубийства».
Семья подала заявление в Следственный комитет.
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Отец Никиты Кривцова в присутствии независимого судебно-медицинского эксперта и адвоката осмотрел тело сына в морге.
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