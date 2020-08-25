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Включите свет фар: в ГАИ рассказали подробности акции "Внимание ― дети"

25.08.2020 12:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Включите свет фар: в ГАИ рассказали подробности акции "Внимание ― дети"

Акция ГАИ проводится с 25 августа по 5 сентября на территории Минской области, а также по всей стране, кроме того, в пятницу 28 августа состоится Единый день безопасности дорожного движения, рассказала собеседница Sputnik, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде Минской областной ГАИ Ирина Сапунова. 

YouTube/МВД Беларуси
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Во время проведения акции водителям даже в светлое время суток необходимо включать ближний свет фар, либо дневные ходовые огни при их наличии на автомобиле, напомнила собеседница.

"За нарушение данного требования, предусмотренного п.166.9 ПДД, в отношении водителей применяется административная ответственность в соответствии с ч.3 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь", ― предупредила Сапунова.

Также ГАИ будет контролировать правила перевозки детей в авто, поведение велосипедистов на дороге и появление несовершеннолетних бесправников за рулем. Так, за нарушение правил перевозки детей в соответствии с ч.5 ст.18.14 КоАП РБ предусмотрено административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 базовых величин (до 108 рублей).

Кроме того, родители могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию своих детей, если такие факты будут выявлены в ходе акции и во время встреч со школьниками.

По статистике в нынешнем году существенно выросло число аварий с участием детей, на территории Минской области с начала года таких ДТП произошло уже 53, в них пятеро несовершеннолетних погибли и 54 получили травмы, рассказала представитель ГАИ.

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