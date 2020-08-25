Российский журналист и писатель о Коле с автоматом: Он же сейчас с изуродованной судьбой мальчик

Источник материала: Ежедневник

Известный российский журналист и писатель Дмитрий Быков считает, что Коле понадобится психологическая реабилитация, даже в том случае, если его отец, Александр Лукашенко, останется у власти.

Лукашенко с автоматом — это зрелище фарсовое и печальное, отмтил в программе «Особое мнение» на «Эхо Москвы» журналист и писатель Дмитрий Быков.

«Мне жалко его. Он с огнем играет. Но жалко. И страшное это зрелище, когда он один за столом и рядом с ним — сын. Понимаете, сына жалко. Коля с изуродованной судьбой уже сейчас мальчик. И я просто как учитель с ужасом смотрю на него. Не представляю, какая психологическая реабилитация ему понадобиться, даже если Лукашенко удержит власть. Это неисправимо изуродованные люди. И, конечно, в этом есть и фарс, и трагедия, и очень большая горечь», – сказал он.

«Я очень боюсь ситуации, при которой Коля повернется против отца», – отметил Быков и добавил, что считает такое возможным.

В то же время журналист заметил, что ему лично Лукашенко как политик абсолютно враждебен и неприятен, хотя сейчас Быкову его жалко.

«Потому что жалко всегда человека затравленного, в угол загнанного. Он еще далеко не затравлен, в угол не загнан, но степень его одиночества и его страха сейчас вы не можете себе представить. И я не могу. Мы, слава богу, в этом положении никогда не были. Но то, что он находится на грани предательства всех — а предательство очень тяжело переживать… Меня, в общем, предавали редко, и это были люди не очень высокого разбора — не очень талантливые поэты, не очень хорошие друзья, но даже это мне было огорчительно. А представляете, если его предадут все?», — задал вопрос писатель.

По мнению Дмитрия Быкова, его могут предать даже те, кого он 26 лет кормил и одевал, его опора – силовики.