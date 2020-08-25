ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский журналист и писатель о Коле с автоматом: Он же сейчас с изуродованной судьбой мальчик

25.08.2020 12:49 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Известный российский журналист и писатель Дмитрий Быков считает, что Коле понадобится психологическая реабилитация, даже в том случае, если его отец, Александр Лукашенко, останется у власти.

Лукашенко с автоматом — это зрелище фарсовое и печальное, отмтил в программе «Особое мнение» на «Эхо Москвы» журналист и писатель Дмитрий Быков.

«Мне жалко его. Он с огнем играет. Но жалко. И страшное это зрелище, когда он один за столом и рядом с ним — сын. Понимаете, сына жалко. Коля с изуродованной судьбой уже сейчас мальчик. И я просто как учитель с ужасом смотрю на него. Не представляю, какая психологическая реабилитация ему понадобиться, даже если Лукашенко удержит власть. Это неисправимо изуродованные люди. И, конечно, в этом есть и фарс, и трагедия, и очень большая горечь», – сказал он.

«Я очень боюсь ситуации, при которой Коля повернется против отца», – отметил Быков и добавил, что считает такое возможным.

В то же время журналист заметил, что ему лично Лукашенко как политик абсолютно враждебен и неприятен, хотя сейчас Быкову его жалко.

«Потому что жалко всегда человека затравленного, в угол загнанного. Он еще далеко не затравлен, в угол не загнан, но степень его одиночества и его страха сейчас вы не можете себе представить. И я не могу. Мы, слава богу, в этом положении никогда не были. Но то, что он находится на грани предательства всех — а предательство очень тяжело переживать… Меня, в общем, предавали редко, и это были люди не очень высокого разбора — не очень талантливые поэты, не очень хорошие друзья, но даже это мне было огорчительно. А представляете, если его предадут все?», — задал вопрос писатель.

По мнению Дмитрия Быкова, его могут предать даже те, кого он 26 лет кормил и одевал, его опора – силовики.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский журналист и писатель Дмитрий Быков считает, что Коле понадобится психологическая реабилитация, даже в том случае, если его отец, Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще недавно эти люди из мира спорта поддерживали политику Лукашенко, а сейчас стали критиками системы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика