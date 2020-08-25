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«Есть, но разбирают быстро». Можно ли найти валюту (и какую) в банках Бреста

25.08.2020 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В банках в последние дни пошел вверх курс доллара и евро, около обменников наблюдается некоторый ажиотаж. Люди стоят в очередях, чтобы купить валюту. Zarya.by прошла по брестским обменникам и проверила, можно ли там свободно купить валюту.


Еще до обеденного времени мы отправились в торговый центр «Корона», расположенный на улице Московской, — там находятся сразу несколько обменных пунктов различных банков. К слову, возле всех наблюдались очереди. Не было ее только возле IdeaBank из-за технического перерыва. Зашли туда после его окончания — долларов нет, российских рублей — тоже. Зато были евро: мужчина передо мной без проблем приобрел три сотни.

Один из самых высоких курсов был у Франсбанка: 2,6 — покупка, 2,75 — продажа. Подойдя к окошку, спрашиваю, есть ли доллары.

«Сколько вам нужно?» — прозвучал вопрос.

Навскидку называю 500 долларов. Сказали, что такая сумма есть.

Самый выгодный курс у Беларусбанка: 2,6 — покупка, 2,64 — продажа. С утра там есть валюта, но ее быстро разбирают. Когда подошла моя очередь, в кассе осталось всего 200 долларов купюрами по 100. Некоторые люди стоят в сторонке и ждут, когда кто-нибудь сдаст валюту.

Чтобы не стоять в очереди из десяти человек перед Технобанком, спрашиваю у мужчины, отходящего от кассы, есть ли там доллары. «Да, есть: передо мной сдали большую сумму, но разбирают быстро», — ответил брестчанин.

В Паритетбанке на проспекте Машерова, 70, валюту к обеду разобрали. Такая же ситуация наблюдалась и в Белинвестбанке на улице Советской, 50. Женщина из очереди подсказала: «Нам сказали, что валюты нет, поэтому можете не тратить время».

В Приорбанке на бульваре Шевченко, 6/1, долларов на продажу не было, но снять их со счета можно. Евро полчаса назад были, но сейчас уже, скорее всего, нет.

Говорить, что в брестских обменниках совсем нет валюты — неверно. Если вы придете с утра пораньше, то приобретете ее без проблем. Если вам нужно не 50-100 долларов, а больше — тоже возможно достать, но в разных банках купюрами небольшого номинала или же в одном, но по самому высокому курсу. Еще один вариант — ждать, пока кто-нибудь сдаст валюту.

В главном управлении Нацбанка по Брестской области отметили, что в последнее время продается валюты значительно больше, чем сдает население.

— С начала месяца по Брестской области населению продано валюты на 20 миллионов долларов больше, чем куплено у него. Возникли трудности у некоторых банков, и они решили работать с оборотными средствами: сколько люди сдали долларов и евро, столько же банки и продали. Резервная часть валюты остается на случай, если человек захочет забрать свой вклад. Беларусбанк тоже работает по такой схеме. Но в ближайшее время туда направят средства, чтобы стабилизировать ситуацию.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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С начала месяца в Брестской области населению продано валюты на 20 миллионов долларов больше, чем куплено.
 
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