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В Молодечно хоронят найденного повешенным Никиту Кривцова

25.08.2020 12:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Тело парня обнаружили в субботу днем. Информацию об инциденте подтвердили в ГУВД. Его нашли повешенным на дереве в районе улицы Парниковой, что в Минске. На место поехали следователи. В последний раз Никита выходил на связь 12 августа. После пропал. В СК заявили, что, по предварительным данным, смерть не имела криминального характера, видимых телесных повреждений не обнаружено.

Следователи также отмечали, что молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу. В этом сообщении отмечалось, что «со слов супруги, незадолго до произошедшего они приняли решение о разводе».

Родственники парня отказываются верить в версию самоубийства. Об этом Onliner рассказал адвокат семьи Виктор Мацкевич. По его словам, семья обратилась в СК с заявлением, в котором просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, применивших насильственные действия в отношении Никиты.

В Молодечно хоронят найденного повешенным Никиту Кривцова

Больше сотни человек собрались возле ритуального зала на Янки Купалы, 50 в  Молодечно.

— Мы не верим, что это суицид, — говорит футбольный фанат Артем, Никита был его знакомым. — Милиция уже сказала, что Александр Тарайковский умер от неопознанного взрывного устройства, а оказалось, все иначе. Поэтому сейчас я не могу верить милиции.

Недалеко от зала стоят друзья отца погибшего.

— Его же нашли уже лежащим на земле и задушенным, — говорит один из них.

Никита 9 августа выходил на площадь в Молодечно и одним из первых поднял бело-красно-белый флаг. Он стоял между людьми и ОМОНом. Говорил с силовиками, открыто выражал гражданскую позицию.

(будет дополнено)

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Теги: Минск
 
 
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Тело парня обнаружили в субботу днем. Информацию об инциденте подтвердили в ГУВД. Его нашли повешенным на дереве в районе улицы Парниковой, что в Минске. На место...
 
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