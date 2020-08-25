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Беременных предупредили об опасности кофеина

25.08.2020 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беременным женщинам или женщинам, которые хотят забеременеть, следует избегать употребления кофеина. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это связано с отрицательными исходами беременности, а безопасного уровня потребления кофеина не существует. К такому выводу пришли в анализе наблюдательных исследований, опубликованном в журнале BMJ Evidence Based Medicine, пишет MedicalXpress.


Во некоторых странах (например, Великобритании и США) существует рекомендация о том, что во время беременности можно употреблять кофеин — но в ограниченных количествах: не больше 200 мг кофеина, что соответствует примерно двум чашкам кофе средней крепости в день.

В новом исследовании в Исландии проверили, обоснован ли такой совет. В работе рассмотрели 1261 статью за последние 20 лет, где изучалась связь между потреблением кофеина и неблагоприятным исходом беременности. О риске, связанном с кофеином, сообщалось с умеренным или высоким уровнем постоянства: речь шла о мертворождении, выкидыше, недостаточном весе новорожденного, а также повышенном риске рождения ребенка с острым лейкозом или склонностью к ожирению и избыточному весу.

Это наблюдательное исследование, поэтому в нем невозможно установить причинно-следственную связь. Авторы указывают, что на результаты могли повлиять другие факторы, но обращают внимание на дозозависимый характер связи между кофеином и неблагоприятными исходами беременности, а также тот факт, что некоторые исследования не обнаружили порогового значения, ниже которого отсутствовали бы отрицательные исходы. «В частности, совокупные научные данные подтверждают, что беременным женщинам и женщинам, планирующим беременность, лучше избегать кофеина», — заключают в работе.

 
 
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Беременным женщинам или женщинам, которые хотят забеременеть, следует избегать употребления кофеина.
 
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