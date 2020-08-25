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Huawei Mate 40 Lite показался на рендерах
Источник материала: Onliner
В интернете
Дизайн задней крышки отсылает к старшему Mate 40 — такой же круг с четырьмя камерами. Разрешение фотосенсоров следующее: 64 Мп, 8 Мп и два по 2 Мп. Смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища — скорее всего, будут и другие модификации. Информации о процессоре пока нет.
Сканер отпечатков пальцев будет расположен сбоку, у Mate 40 Lite ожидается поддержка быстрой зарядки на мощности 40 Вт.
Как и другие новинки Huawei, Mate 40 Lite выйдет без сервисов Google — вместо него предлагается магазин AppGallery для загрузки приложений.
Сроки премьеры Huawei Mate 40 Lite еще не раскрываются, однако дебют наверняка состоится в ближайшее время.
Android, экран 6.4" IPS (1080x2310), HiSilicon Kirin 810, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.15" IPS (1080x2312), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 24 Мп, аккумулятор 3340 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.26" IPS (1080x2340), HiSilicon Kirin 980, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3750 мАч, 2 SIM
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В интернете появились изображения Huawei Mate 40 Lite, который в зависимости от рынка также будет известен под именами Y9a и P Smart Pro.Читать далее…
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