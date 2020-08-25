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Huawei Mate 40 Lite показался на рендерах

25.08.2020 12:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В интернете появились изображения Huawei Mate 40 Lite, который в зависимости от рынка также будет известен под именами Y9a и P Smart Pro.

Дизайн задней крышки отсылает к старшему Mate 40 — такой же круг с четырьмя камерами. Разрешение фотосенсоров следующее: 64 Мп, 8 Мп и два по 2 Мп. Смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища — скорее всего, будут и другие модификации. Информации о процессоре пока нет.

Huawei Mate 40 Lite показался на рендерах

Huawei Mate 40 Lite показался на рендерах

Сканер отпечатков пальцев будет расположен сбоку, у Mate 40 Lite ожидается поддержка быстрой зарядки на мощности 40 Вт.

Как и другие новинки Huawei, Mate 40 Lite выйдет без сервисов Google — вместо него предлагается магазин AppGallery для загрузки приложений.

Сроки премьеры Huawei Mate 40 Lite еще не раскрываются, однако дебют наверняка состоится в ближайшее время.

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В интернете появились изображения Huawei Mate 40 Lite, который в зависимости от рынка также будет известен под именами Y9a и P Smart Pro.Читать далее…
 
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