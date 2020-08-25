ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава дипломатии ЕС Боррель готов выехать в Беларусь для содействия урегулированию кризиса

25.08.2020 13:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель готов выехать в Минск, и он заявил о своем желании содействовать усилиям по демократизации в Беларуси, сообщила генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельга Шмид.

"На этой неделе состоится чрезвычайное заседание ОБСЕ, чтобы обсудить поддержку белорусов. Было предложено провести это заседание в Минске. Высокий представитель ясно высказался по этому поводу: он готов участвовать в этих визитах и во всех усилиях по демократизации и поиску мирного решения", - сказала высокопоставленный дипломат ЕС, выступая во вторник в ходе заседания комитета Европарламента по иностранным делам, проходящего в форме видеоконференции.

"Высокий представитель готов выехать на место даже при том, что сейчас внимание сосредотачивается в первую очередь на предложениях со стороны ОБСЕ, которые мы готовы поддержать", - добавила Шмид.

Она заявила, что Боррель активно выступает за то, чтобы не было допущено внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Он призывает власти Беларуси участвовать в национальном диалоге, отметила генсек ЕВС.

Шмид напомнила, что председатель Евросовета Шарль Мишель обсуждал ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси, и мы также выступаем в защиту независимого и свободного выбора белорусского народа. И мы убеждены, что такова и позиция России", - заявила Шмид.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель готов выехать в Минск, и он заявил о своем желании содействовать усилиям по демократизации в Беларуси,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Из-за вас плакали повидавшие многое воротилы бизнеса». Обращение к белорусским женщинам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика