Глава дипломатии ЕС Боррель готов выехать в Беларусь для содействия урегулированию кризиса

"На этой неделе состоится чрезвычайное заседание ОБСЕ, чтобы обсудить поддержку белорусов. Было предложено провести это заседание в Минске. Высокий представитель ясно высказался по этому поводу: он готов участвовать в этих визитах и во всех усилиях по демократизации и поиску мирного решения", - сказала высокопоставленный дипломат ЕС, выступая во вторник в ходе заседания комитета Европарламента по иностранным делам, проходящего в форме видеоконференции.





"Высокий представитель готов выехать на место даже при том, что сейчас внимание сосредотачивается в первую очередь на предложениях со стороны ОБСЕ, которые мы готовы поддержать", - добавила Шмид.





Она заявила, что Боррель активно выступает за то, чтобы не было допущено внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Он призывает власти Беларуси участвовать в национальном диалоге, отметила генсек ЕВС.





Шмид напомнила, что председатель Евросовета Шарль Мишель обсуждал ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным.





"Мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси, и мы также выступаем в защиту независимого и свободного выбора белорусского народа. И мы убеждены, что такова и позиция России", - заявила Шмид.