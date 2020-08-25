|
Глава дипломатии ЕС Боррель готов выехать в Беларусь для содействия урегулированию кризиса
Источник материала: Партизан
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель готов выехать в Минск, и он заявил о своем желании содействовать усилиям по демократизации в Беларуси, сообщила генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельга Шмид.
"На этой неделе состоится чрезвычайное заседание ОБСЕ, чтобы обсудить поддержку белорусов. Было предложено провести это заседание в Минске. Высокий представитель ясно высказался по этому поводу: он готов участвовать в этих визитах и во всех усилиях по демократизации и поиску мирного решения", - сказала высокопоставленный дипломат ЕС, выступая во вторник в ходе заседания комитета Европарламента по иностранным делам, проходящего в форме видеоконференции.
"Высокий представитель готов выехать на место даже при том, что сейчас внимание сосредотачивается в первую очередь на предложениях со стороны ОБСЕ, которые мы готовы поддержать", - добавила Шмид.
Она заявила, что Боррель активно выступает за то, чтобы не было допущено внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Он призывает власти Беларуси участвовать в национальном диалоге, отметила генсек ЕВС.
Шмид напомнила, что председатель Евросовета Шарль Мишель обсуждал ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси, и мы также выступаем в защиту независимого и свободного выбора белорусского народа. И мы убеждены, что такова и позиция России", - заявила Шмид.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель готов выехать в Минск, и он заявил о своем желании содействовать усилиям по демократизации в Беларуси,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)