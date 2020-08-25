«Из-за вас плакали повидавшие многое воротилы бизнеса». Обращение к белорусским женщинам

Источник материала: Tut.by

Этим летом белоруски заставили любоваться собою весь мир, восхитив смелостью и красотой людей в разных концах земного шара. Конечно, мужчины не могут удержаться от комплиментов. Одним из первых стал Роман Кубарьков, инвестор, ментор по эффективным коммуникациям и отец троих детей. Уверены, к его словам присоединятся тысячи мужчин Беларуси.

Белоруски всегда были национальной гордостью. Не только из-за своей красоты, хотя не могу не отметить очевидное. Наши женщины талантливые, мудрые, гордые (в лучшем смысла этого слова: не ждут милости от судьбы, а берут ситуацию в свои руки).

Наши женщины не пасуют перед трудностями — они самостоятельно творят историю. Я не сентиментальный человек, но несколько раз прослезился, глядя, как белоруски, наравне с мужчинами, вышли на улицы 9 августа, как отстаивали свои права и как вернули надежду, выйдя на мирные протесты с цветами.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В ту среду мы с коллегами были на работе, и я собственными глазами видел, как повидавшие многое воротилы бизнеса выходили из кабинетов с красными глазами — настолько глубокие струны души вы затронули в нас в тот день.

Мы все хотели стать рядом, но вы попросили не мешать. И нам ничего не оставалось, как скупать по всему городу цветы, целовать вам руки и благодарить за мужество, на которое способен не каждый офицер.

Мы видели, как вам страшно, каких титанических усилий стоил этот выход на улицы, и не могли перестать восхищаться каждой из вас. В таком безумном стрессе ни одна из вас не поддалась на провокации или попытки посеять панику — вы стояли рука об руку, не зная, что будет дальше… и улыбались!



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Улыбки на ваших красивых, одухотворенных лицах за считанные минуты облетели весь мир. Теперь вы царите не только в наших сердцах, но и на обложках глянца, в новостных сюжетах международных СМИ — и своим примером вдохновляете людей быть свободными, человечными и верными своим принципам. Вы даже представить не можете, насколько мы вами гордимся.

За вашим подвигом я наблюдаю не только как гражданин и мужчина, но и как отец. У меня трое детей: сын и две дочери. Очень рад, что, благодаря вам, мои девочки будут расти, видя перед глазами примеры героических и талантливых женщин. Я привык к глянцевым идолам и даже мечтать не мог, что в нашей стране появятся такие ролевые модели.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вы не просто перевернули историю — вы совершили культурную и социальную революцию. Девочки теперь ориентируются на талантливых, неравнодушных и сплоченных белорусок. Растет градус взаимоподдержки и солидарности — думать только о внешних атрибутах, нарядах и прическах больше не в тренде. Наши дочери не хотят отсиживаться в стороне и, наконец, они увидели поразительный пример, как многого можно достичь, действуя сообща с теми, кого уважаешь. И за это вам, белоруски, отдельное спасибо. Как отец я буду вечно признателен за это.

Знаете, по сравнению с вами, мы, мужчины всегда делаем недостаточно. Вы настолько мудрее и организованнее, что мы понятия не имеем, как за вами угнаться. Но мы очень стараемся быть достойными вас . И обещаем работать активнее в этом направлении.

Вас так много, что я не смогу поцеловать руку каждой. Поэтому и решился написать это письмо, чтобы хоть немного выразить свое восхищение и бесконечное уважение.

Уверен, к моим словам присоединятся тысячи мужчин.

Спасибо, что вы есть у нас и у Беларуси. Вы — невероятные!

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.