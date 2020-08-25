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Акцию солидарности провели в Минске ученые Академии наук

25.08.2020 14:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

25 августа в Минске на проспекте Независимости у здания президиума Национальной академии наук прошла акция солидарности, которую организовал белорусские ученые.

Они выразили солидарность с бастующими рабочими белорусских заводов, а также высказали протест против ограничений на свободу мнений.

Акцию солидарности провели в Минске ученые Академии наук


Акцию солидарности провели в Минске ученые Академии наук

Акцию солидарности провели в Минске ученые Академии наук

Акцию солидарности провели в Минске ученые Академии наук

Акцию солидарности провели в Минске ученые Академии наук

Акцию солидарности провели в Минске ученые Академии наук

Акцию солидарности провели в Минске ученые Академии наук

Акцию солидарности провели в Минске ученые Академии наук

Акцию солидарности провели в Минске ученые Академии наук

Акцию солидарности провели в Минске ученые Академии наук

Цепь солидарности растянулась от перекрестка с улицей Академическая до перекрестка с улицей Сурганова.

Два сотрудника милиции с мегафоном призывали собравшихся разойтись в связи с тем, что проводимое ими мероприятия является несанкционированным. Еще один сотрудник в штатском проводил видеосъемку.

 
Теги: Минск
 
 
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25 августа в Минске на проспекте Независимости у здания президиума Национальной академии наук прошла акция солидарности, которую организовал белорусские ученые.
 
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