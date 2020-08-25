|
Акцию солидарности провели в Минске ученые Академии наук
Источник материала: Навiны
25 августа в Минске на проспекте Независимости у здания президиума Национальной академии наук прошла акция солидарности, которую организовал белорусские ученые.
Они выразили солидарность с бастующими рабочими белорусских заводов, а также высказали протест против ограничений на свободу мнений.
Цепь солидарности растянулась от перекрестка с улицей Академическая до перекрестка с улицей Сурганова.
Два сотрудника милиции с мегафоном призывали собравшихся разойтись в связи с тем, что проводимое ими мероприятия является несанкционированным. Еще один сотрудник в штатском проводил видеосъемку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 августа в Минске на проспекте Независимости у здания президиума Национальной академии наук прошла акция солидарности, которую организовал белорусские ученые.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)