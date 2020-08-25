Желающих купить знаменитый минский долгострой опять не нашлось

Источник материала: Tut.by

На назначенные на сегодня повторные торги по продаже недостроенного торгово-развлекательного комплекса «Гулливер» опять никто не подал заявку, следует из сообщения на сайте торговой площадки Минэкономики. Это была уже третья попытка продать объект.



Фото предоставлено антикризисным управляющим

Первая попытка продать недостроенный «Гулливер» была в конце октября 2019 года, но желающих купить недострой за 22,3 миллиона рублей (10,8 млн долларов по тогдашнему курсу) не нашлось. Потом решались земельные вопросы с Мингорисполкомом, а саму мэрию в итоге включили в список кредиторов «Гулливера». Зимой была проведена новая оценка недостроя, рыночная цена которого составила около 19,7 млн рублей, или около 8 млн долларов по курсу на тот день. Аукцион назначили на 30 апреля, но желающих купить объект не нашлось .

Новые торги должны были пройти 25 августа 2020 года. Начальная цена была 17,728 млн рублей, или около 6,6 млн долларов по сегодняшнему курсу. Но заявок никто не подал. По общему правилу, кредиторы сейчас снова будут собираться, чтобы решить, понижать ли цену объекта еще на 10%.

Как и кем строился «Гулливер»

Многофункциональный комплекс «Гулливер» на улице Притыцкого возле «Пушкинской» строила компания «ТРЦ Гулливер», учрежденная двумя американскими фирмами через иностранное ООО «И-стор». Генподрядчиком был известный застройщик «Арэса-Сервис».

Для строительства компания «Гулливер» привлекала деньги физлиц и юрлиц по предварительным договорам купли-продажи помещений, которые должны были перейти им после достройки объекта. Таких соинвесторов оказалось более 50, включая «Арэса-Сервис». Но достройки не произошло. В 2015 году работы на объекте встали из-за недостатка средств и недострой законсервировали. В 2017 году «Гулливер» ушел в банкротство. Чтобы рассчитаться с соинвесторами и другими кредиторами, осенью 2019 года недострой выставили на торги.

Конфликт между кредиторами

Как мы писали ранее, ряд кредиторов-соинвесторов считают, что ответственность за произошедшее лежит на «Арэса-Сервисе». Этого застройщика они называют главным реализатором и идеологом проекта, связанным с компанией «ТРЦ Гулливер». Мол, переговоры о покупке помещений они вели в числе прочего с топ-менеджерами «Арэсы» и заключали сделки в их же офисе.

Кроме того, согласно документам, американские компании — учредители «Гулливера» с 2013 по 2017 год входили также в состав учредителей «Арэсы». И именно эти компании в 2016 году давали доверенность директору «Арэса-Сервиса» на выполнение значимых действий относительно «Гулливера». В «Арэсе» же говорили, что они являются такими же пострадавшими кредиторами, как и все.

Суды между Мингорисполкомом и «Гулливером»

Мингорисполком годами судился с «Гулливером» из-за того, что, согласно позиции мэрии, инвестор не уплатил штрафные санкции за неисполнение инвестдоговора. В итоге судом признан долг «Гулливера» перед городом на порядка 2 млн долларов. Это и послужило причиной включения Мингорисполкома в список кредиторов.

Соответственно, у города теперь тоже есть прямая заинтересованность в продаже объекта, ведь 2,5 млн долларов — это как минимум стоимость строительства одного нового детского сада, в которых Минск остро нуждается.

А что с ценой?

Некоторые кредиторы-инвесторы считали, что стоимость недостроя завышена. По их словам, цена «Гулливера» — 4−5 миллионов долларов. Об этом им говорили в числе прочего представители иностранных девелоперских компаний, которых они пытались привлечь в проект.

Поэтому у ряда бизнесменов, купивших помещения по предварительным договорам купли-продажи, возникал вопрос к «Арэса-Сервису»: куда делась разница между вложенными более чем 30 миллионами и рыночной ценой объекта?

Несколько минских крупных девелоперов, опрошенных TUT.BY, оценивали недострой в 3−4 миллиона долларов.