«Яндекс» закрыл офис в Минске — некоторые сотрудники покинули город

Офис «Яндекса» в Минске закрыт для посещения, некоторые сотрудники покинули город, сообщили БелаПАН в пресс-службе российской компании.

«В минском офисе работает около 300 человек. Сам офис, как и другие офисы «Яндекса», уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники «Яндекса» работают на удаленном режиме. Некоторые сотрудники уехали из города», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 13 августа в минском офисе «Яндекса» прошел обыск. По информации компании, его проводили сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. В ходе обысков оборудование или документы не изымались, сотрудники компании не задерживались. «В протоколе обыска полная информация о его обосновании не представлена», — отмечали в «Яндексе».

Российское издание The Bell со ссылкой на свои источники сообщило, что оперативники хотели получить данные о поездках сервиса «Яндекс.Такси», но сделать этого им не удалось. После обысков «Яндекс» вывез из Беларуси часть сотрудников, а тех, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали из Минска в загородные дома.

На фоне этих событий свой офис в Минске решила закрыть и компания Rakuten, которая владеет сервисом Viber. Его генеральный директор Джамел Агауа объяснял российскому изданию Forbes, что из-за внезапных обысков у «соседей» в компании «решили эвакуировать офис ради безопасности». Он также отметил, что если ситуация не улучшится, Viber больше не будет инвестировать в Беларусь. «Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе», — сказал гендиректор Rakuten.

Накануне обысков несколько тысяч представителей белорусской IT-отрасли подписали открытое письмо, в котором потребовали у властей прекратить насилие, освободить задержанных и провести новые президентские выборы. «Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости», — говорилось в письме.