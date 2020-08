Боно из группы U2 поддержал протестующих белорусов

Источник материала: Tut.by

Боно из группы U2 в Instagram поддержал белорусов, которые выходят на улицы страны, чтобы выразить несогласие с официальными результатами выборов президента и добиться справедливости.

В официальном аккаунте U2 в Instagram появился пост с фотографией белорусской поэтессы Вальжины Морт и ее цитатами. Пост сопровождался отрывком текста песни U2 Miracle drug.

— Посвящается мужеству и убежденности людей на улицах Беларуси сегодня. Свобода имеет запах, как макушка новорожденного ребенка (цитата из песни в оригинале звучит так: freedom has a scen like the top of a newborn baby’s head), — написал Боно.

