|
Боно из группы U2 поддержал протестующих белорусов
Источник материала: Tut.by
Боно из группы U2 в Instagram поддержал белорусов, которые выходят на улицы страны, чтобы выразить несогласие с официальными результатами выборов президента и добиться справедливости.
В официальном аккаунте U2 в Instagram
— Посвящается мужеству и убежденности людей на улицах Беларуси сегодня. Свобода имеет запах, как макушка новорожденного ребенка (цитата из песни в оригинале звучит так: freedom has a scen like the top of a newborn baby’s head), — написал Боно.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боно из группы U2 в Instagram поддержал белорусов, которые выходят на улицы страны, чтобы выразить несогласие с официальными результатами выборов президента и добиться...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)