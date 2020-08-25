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Боно из группы U2 поддержал протестующих белорусов

25.08.2020 14:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Боно из группы U2 в Instagram поддержал белорусов, которые выходят на улицы страны, чтобы выразить несогласие с официальными результатами выборов президента и добиться справедливости.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от U2 Official (@u2) 23 Авг 2020 в 11:05 PDT

В официальном аккаунте U2 в Instagram появился пост с фотографией белорусской поэтессы Вальжины Морт и ее цитатами. Пост сопровождался отрывком текста песни U2 Miracle drug.

— Посвящается мужеству и убежденности людей на улицах Беларуси сегодня. Свобода имеет запах, как макушка новорожденного ребенка (цитата из песни в оригинале звучит так: freedom has a scen like the top of a newborn baby’s head), — написал Боно.

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Боно из группы U2 в Instagram поддержал белорусов, которые выходят на улицы страны, чтобы выразить несогласие с официальными результатами выборов президента и добиться...
 
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