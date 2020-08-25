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Волнения на «Беларуськалии» взвинтили цены на калий в Бразилии

25.08.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ценовое агентство Argus cообщает, что котировки на гранулированный хлористый калий на бразильском рынке за последнюю торговую неделю возросли в среднем на $7,50/т. Аналитики увязывают рост цен с сообщениями о забастовке шахтеров на рудниках «Беларуськалия».

Бразилия известна как крупнейший в мире спотовый рынок сбыта калийных удобрений. На этом рынке в июле Беларусь заняла первое место по продажам хлористого калия бразильским партнерам, предложив 507 тыс. т продукта по сравнению со 147 тыс. т в июле 2019 года, согласно данным GTT.

В январе-июле на долю Беларуси пришлось 24% всего импорта калия в Бразилию. За первые семь месяцев текущего года в Бразилию ввезено чуть более 6 млн т хлористого калия из-за рубежа.
 
 
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Ценовое агентство Argus cообщает, что котировки на гранулированный хлористый калий на бразильском рынке за последнюю торговую неделю возросли в среднем на $7,50/т....
 
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