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Волнения на «Беларуськалии» взвинтили цены на калий в Бразилии
Источник материала: Партизан
Ценовое агентство Argus cообщает, что котировки на гранулированный хлористый калий на бразильском рынке за последнюю торговую неделю возросли в среднем на $7,50/т. Аналитики увязывают рост цен с сообщениями о забастовке шахтеров на рудниках «Беларуськалия».
Бразилия известна как крупнейший в мире спотовый рынок сбыта калийных удобрений. На этом рынке в июле Беларусь заняла первое место по продажам хлористого калия бразильским партнерам, предложив 507 тыс. т продукта по сравнению со 147 тыс. т в июле 2019 года, согласно данным GTT.
В январе-июле на долю Беларуси пришлось 24% всего импорта калия в Бразилию. За первые семь месяцев текущего года в Бразилию ввезено чуть более 6 млн т хлористого калия из-за рубежа.
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Ценовое агентство Argus cообщает, что котировки на гранулированный хлористый калий на бразильском рынке за последнюю торговую неделю возросли в среднем на $7,50/т....
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