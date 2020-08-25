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Потапейко: Трамп ― официальный кандидат от республиканцев, но все ли гладко?
25.08.2020 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент США
© Sputnik / Стрингер
Всем известно, что избирательная система США устроена особым образом, где решающую роль в итогах голосования играет позиция выборщиков ― представителей штатов. Геополитическое значение предстоящего исхода выборов трудно переоценить, безусловно, это ощутимо скажется на всех мировых процессах. О шансах кандидатов на предстоящих выборах слушателям Sputnik рассказал известный специалист по США и государствам Америки Павел Потапейко.
"Вопрос победы того или иного кандидата решается в "спорных", колеблющихся штатах. Ээто, как правило, Висконсин, Огайо, Мичиган, Флорида и еще несколько штатов, где пока реальный, хоть и незначительный перевес имеет кандидат от демократов
По мнению Потапейко, наиболее болезненными точками предвыборной борьбы для Трампа являются ситуация с COVID-19 и гражданские волнения в США, и все это может оказать существенное влияние на выборщиков от "колеблющихся" штатов.
Комментарий политического эксперта Павла Потапейко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Победа того или иного кандидата в американской президентской гонке зависит от "колеблющихся" штатов ― тонкости предвыборной ситуации в США комментирует...
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