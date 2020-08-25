Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Потапейко: Трамп ― официальный кандидат от республиканцев, но все ли гладко?

Президент США Дональд Трамп официально выдвинут Республиканской партией в качестве кандидата на новый президентский срок, решение было принято на съезде партии, которое состоялось в Шарлотте (штат Северная Каролина) 24 августа.

Всем известно, что избирательная система США устроена особым образом, где решающую роль в итогах голосования играет позиция выборщиков ― представителей штатов. Геополитическое значение предстоящего исхода выборов трудно переоценить, безусловно, это ощутимо скажется на всех мировых процессах. О шансах кандидатов на предстоящих выборах слушателям Sputnik рассказал известный специалист по США и государствам Америки Павел Потапейко.

"Вопрос победы того или иного кандидата решается в "спорных", колеблющихся штатах. Ээто, как правило, Висконсин, Огайо, Мичиган, Флорида и еще несколько штатов, где пока реальный, хоть и незначительный перевес имеет кандидат от демократов Джозеф Байден ", ― отметил эксперт.

По мнению Потапейко, наиболее болезненными точками предвыборной борьбы для Трампа являются ситуация с COVID-19 и гражданские волнения в США, и все это может оказать существенное влияние на выборщиков от "колеблющихся" штатов.

Комментарий политического эксперта Павла Потапейко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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