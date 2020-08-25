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TSMC поделилась планами развития чипов с техпроцессом 5 нм и перехода на 3 нм

25.08.2020 15:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Производитель электроники Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) раскрыл свои планы по производству чипов с техпроцессом 5 нм и сроки перехода на массовый выпуск оных с техпроцессом 3 нм.

TSMC уже сейчас выпускает чипсеты по техпроцессу 5 нм, основным их заказчиком должна стать Apple, а железо будет предназначено для линейки iPhone 12 с процессором A14. В дальнейшем производитель перейдет на более совершенные чипы по техпроцессу 5 нм: они станут на 5% быстрее и на 10% экономичнее в плане потребления энергии. Производство начнется в следующем году.

А в 2022 году TSMC собирается развернуть выпуск чипсетов по техпроцессу 3 нм. Они будут базироваться на транзисторах FinFET. Появление таких чипов ожидается в смартфонах, которые выйдут на рынок под конец 2022 года.

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Производитель электроники Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) раскрыл свои планы по производству чипов с техпроцессом 5 нм и сроки перехода на массовый выпуск оных с...
 
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