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TSMC поделилась планами развития чипов с техпроцессом 5 нм и перехода на 3 нм
Источник материала: Onliner
Производитель электроники Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
TSMC уже сейчас выпускает чипсеты по техпроцессу 5 нм, основным их заказчиком должна стать Apple, а железо будет предназначено для линейки iPhone 12 с процессором A14. В дальнейшем производитель перейдет на более совершенные чипы по техпроцессу 5 нм: они станут на 5% быстрее и на 10% экономичнее в плане потребления энергии. Производство начнется в следующем году.
А в 2022 году TSMC собирается развернуть выпуск чипсетов по техпроцессу 3 нм. Они будут базироваться на транзисторах FinFET. Появление таких чипов ожидается в смартфонах, которые выйдут на рынок под конец 2022 года.
Android, экран 6.3" IPS (1080x2340), Qualcomm Snapdragon 665, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Производитель электроники Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) раскрыл свои планы по производству чипов с техпроцессом 5 нм и сроки перехода на массовый выпуск оных с...
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