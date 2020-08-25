«В поддержку честных учителей». Люди собрались у здания Министерства образования

Источник материала: Onliner

Сегодня в 15:00 толпа людей собралась у здания Министерства образования. Цель акции — «поддержать честных учителей». Наш корреспондент передает с места событий, что в группе поддержки уже несколько сотен человек.





Возле здания также стоят ученики. Люди только пришли, начинают разворачивать в руках транспаранты с надписью «Спасибо честным учителям».

Толпа становится больше и выстраивается в шеренгу вдоль здания Минобразования. Рядом ходит сотрудник милиции, говорит, что акция несанкционированная, и просит разойтись. На это толпа реагирует эмоционально. Люди кричат в ответ: «Вы в автозак будете бросать и учителей?»

Учителя воспитанные, милиционера с громкоговорителем они заглушили аплодисментами. Скандируют: «Министра!»





Пока люди собираются, наш журналист говорит с собравшимися.

Татьяна — учитель русского языка в одной из минских школ. Спрашиваем, что привело сюда женщину.

— Мои гражданские убеждения и политическая ориентация никак не связаны с моей преподавательской деятельностью, — отвечает она. — Я учу детей, а в свободное время борюсь за мирное будущее. Наверное, я просто перестала бояться, несмотря на свой возраст. Учителя держатся за свое место, но я солидарна со своими детьми, которые ходят на мирные протесты, — я за светлое будущее для них. Но мне обидно за своих коллег, моя же совесть чиста. Когда я увидела фальсификации, будучи наблюдателем, сразу ушла.





Елена присоединяется к нашему разговору.

— Я работала в частной школе, поддерживаю активную связь со своими коллегами из государственных учреждений образования. Их здесь сегодня нет, потому что они боятся и предпочитают заниматься своим делом, чтобы не лишиться рабочего места. Случилось так, что учителя были разными: кто-то честно считал голоса и не шел против своей совести. К сожалению, есть те, кто годами подсчитывал так, как говорили.

Возле Министерства образования уже около 1000 человек, но учителя здесь не все — много родителей и поддержки.





Учитель математики Светлана утверждает, что не все учителя — предатели.

— Меня это очень обижает. Ну как это — под одну гребенку относиться так ко всем учителям? Ведь большая часть не была в комиссиях. Даже когда дети возвращают грамоты и я вижу там свою фамилию, мне становится неприятно и обидно. Хотя я и понимаю этих детей, — говорит женщина. — У всех присутствует этот страх. Я не была ни на одном митинге, но сегодня пришла, потому что я учитель и после вчерашнего заявления просто не знаю, что мне делать. Уходить из школы? Я учу детей математике, а политика — дело каждого.

К Министерству образования приехали водометы, несколько машин с ОМОНом и автозаки. Люди кричат: «Позор!», но не расходятся.





По информации нашего корреспондента, спецтехника проехала по улице, развернулась и остановилась. Толпа отодвинулась подальше от нее и продолжает аплодировать.







