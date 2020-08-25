Желиба: Надо готовится к худшему

Борис Желиба. Официальному Минску придется просить помощи у Москвы, чтобы расплатиться по внешнему долгу. Но за это Россия захочет получить кусок белорусского суверенитета, заявил в комментарии «Белорусскому партизану» доктор экономических наук





– Сегодня министр финансов Юрий Селиверстов заявил, что бюджет в этом году может недополучить около Br4 млрд из-за ситуации с нефтью и замедления экономического роста на фоне пандемии. При том, что расходы бюджета планировались в размере 25,4 млрд, а по итогу не превысят 21 млрд





– Да, очевидно, что придется сокращать расходную часть бюджета. А там и зарплаты бюджетников (от учителей и врачей до чиновников и силовиков), и различные государственные программы, и многое другое.





Ситуация складывается тревожная. Надо сказать прямо: нужно готовиться к худшему.





– Лукашенко поднял перед Минфином вопрос об исполнении обязательств по выплате внешнего долга, хотя конкретики не прозвучало. Насколько серьезная ситуация в этой части?





– Ежегодно Беларусь выплачивает не менее 3 миллиардов долларов по госдолгу. Обычно до ¾ выплат по госдолгу рефинансировалось: Минфин размещал свои облигации за рубежом и внутри страны, чтобы обслужить госдолг.





Но из-за событий вокруг президентских выборов займы на европейском рынке если и будут, то станут крайне дорогими. Если в последний раз власти заняли деньги по 6% с копейками, то теперь белорусские облигации с доходностью меньше 9% вряд ли возьмут. А для Минфина это уже неподъемная цифра – придется же эти проценты как-то гасить.





Видимо, уже есть проблемы с тем, чтобы выдержать график выплат по внешнему долгу.





Возможно, белорусские власти как-то поддержит Китай, но по большому счету помочь может только Россия. И думаю, по политическим соображениям Москва согласится это сделать. Но потребует что-то взамен: и понятно что – подписания дорожных карт и часть белорусского суверенитета.





– На торгах 25 августа белорусский рубль ускорил падение. Как думаете, что будет с курсом к концу года?





– Непросто сказать, что с ним будет хотя бы в течение ближайших двух недель. Думаю, девальвация белорусского рубля будет разгоняться. У Нацбанка есть инструменты, чтобы ее затормозить путем вмешательства в торги со своим резервом. Но эти резервы очень ограничены.





Последние торги показывают, что темпы падения белорусского рубля сопоставимы с событиями марта. Мы видим панику со стороны вкладчиков и в целом населения. Повышается спрос на валюту – как бы мы опять не столкнулись с пустыми обменниками.





А что будет к концу года – очень трудно прогнозировать.