|
В Молодечно простились с найденным мертвым участником протестов Никитой Кривцовым
Источник материала: Навiны
В Молодечно прошло прощание с болельщиком ФК «Молодечно-2018» Никитой Кривцовым, который 12 августа пропал без вести, а 22 августа был найден мертвым в лесопарке у улицы Парниковой в Минске.
Гроб с телом парня возили на Центральный стадион Молодечно, где сейчас проводит домашние матчи «Энергетик», передает
Помимо близких и знакомых погибшего, на прощание с ним пришли участники фанатского движения из Молодечно, а также из других городов, в том числе из Бреста, Борисова и Минска.
Тело 28-летнего Никиты Кривцова нашли в прошлую субботу в районе улицы Парниковой, как рассказала жене Никиты милиция, мужчина найден повешенным. Утром 12 августа он из Жодино выехал на работу в деревню Королев Стан, с тех пор связь с ним оборвалась. В СК
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Молодечно прошло прощание с болельщиком ФК «Молодечно-2018» Никитой Кривцовым, который 12 августа пропал без вести, а 22 августа был найден мертвым в лесопарке у...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)