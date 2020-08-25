В Молодечно простились с найденным мертвым участником протестов Никитой Кривцовым

В Молодечно прошло прощание с болельщиком ФК «Молодечно-2018» Никитой Кривцовым, который 12 августа пропал без вести, а 22 августа был найден мертвым в лесопарке у улицы Парниковой в Минске.

Гроб с телом парня возили на Центральный стадион Молодечно, где сейчас проводит домашние матчи «Энергетик», передает TUT.by .

Помимо близких и знакомых погибшего, на прощание с ним пришли участники фанатского движения из Молодечно, а также из других городов, в том числе из Бреста, Борисова и Минска.