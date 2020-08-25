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«Дети, мы с вами!». Учителя вышли к Министерству образования
Источник материала: Навiны
Более трехсот человек — преподавателей школ и вузов, а также просто неравнодушных граждан — собралось 25 августа у здания Министерства образования Беларуси, чтобы выразить свое отношение ко вчерашним заявлениям Лукашенко в адрес учителей.
24 августа, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, Лукашенко заявил, что в Беларуси — государственное образование и государственная идеология. «Те, кто хотят следовать этим принципам, — пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, — значит, они в школе быть не должны (…) Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться», — сказал он.
Как рассказала журналистам принявшая участие в акции преподаватель БГУ, к Минобразования пришли учителя, у которых есть смелость сказать, что они думают на самом деле и что они «с народом».
Любовь Ковальчук из семьи преподавателей рассказала
«Меня сильно возмутили слова Лукашенко о том, что учителям, не согласным с государственной идеологией, не место в школе, — продолжила она. — Я наблюдаю, как в школе, где учатся мои дети, происходит чистка кадров — убирают честных. Им не продлевают контракты, не дают трудоустроиться в дальнейшем. Это закончится тем, что в школе не останется учителей, а только те, кто исполняет приказы режима. И будут вбивать нашим детям в головы что-то не соответствующее действительности».
В пресс-службе Минобразования на вопрос БелаПАН, выйдет ли к собравшимся кто-то из руководства, ответили: «Нет. Министр на совещании. Пусть письменно передают свои требования».
Примерно через полчаса после начала акции на улицу Советскую подогнали спецтехнику и грузовики внутренних войск. Сотрудники милиции в мегафон призывали собравшихся разойтись, потому что мероприятие несанкционированное. В ответ люди кричали «Позор!».
Акция продолжалась полтора часа. Никто из чиновников Министерства образования к собравшимся так и не вышел.
Фото Сергея Сацюка
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Более трехсот человек — преподавателей школ и вузов, а также просто неравнодушных граждан — собралось 25 августа у здания Министерства образования Беларуси, чтобы...
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