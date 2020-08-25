В 2013 году Басков возглавил СДЮШОР БФСО «Динамо». Три года школа занимала первое место в республиканском медальном зачете. Самым успешным стал сезон-2016/2017, когда все восемь команд финишировали в тройке призеров, а шесть из них завоевали золотые медали.





Воспитанники динамовской школы регулярно вызывались в молодёжные и юношеские сборные, а также привлекаются к основе «зубров».





Также с мая 2017 года Дмитрий Басков является заместителем председателя Федерации хоккея Беларуси и членом исполкома Национального олимпийского комитета.