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Мининформ Беларуси заблокировал 9 сайтов за «координацию» массовых мероприятий

25.08.2020 17:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В минувшую пятницу Мининформ Беларуси принял решение о блокировке более 70 сайтов в байнете, включая afn.by.

В числе заблокированных оказались 9 сайтов, которых министерство правды Беларуси обвиняет в организации массового неповиновения: primaries.by, udf.by, masheka.by, progomel.by, pyx.by, virtualbrest.by, vkurier.by, 015.by/search.

«В соответствии с уведомлением Оперативно-аналитического центра при президенте РБ выявлены следующие интернет-ресурсы, содержащие призыв и используемые для координации деятельности по организации массового неповиновения представителем власти», - говорится в приказе Мининформа №256 от 21 августа 2020 года.

 
 
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В минувшую пятницу Мининформ Беларуси принял решение о блокировке более 70 сайтов в байнете, включая afn.by.
 
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