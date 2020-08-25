Клиенты БНБ-Банка жалуются на сбои в работе банка. Что произошло

Источник материала: Tut.by

В БНБ-Банке не первый день наблюдаются сбои в работе интернет- и мобильного банкинга. Об этом в редакцию сообщают читатели. Судя по всему, сбои связаны с переходом банка на новый процессинговый центр.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Как говорит читатель, банк рассылал клиентам сообщения о том, что 18 августа банк переходит на новый процессинговый центр. С этого момента начались сбои в работе сервисов банка.

— Сейчас наблюдаются проблемы не только с интернет-банкингом, но также с мобильным банкингом, не доступен сайт банка. У них сбои с момента начала перехода на новый процессинговый центр, каждый день приходилось звонить в техподдержку, — рассказывает читатель.

Оперативно связаться с контакт-центром банка, чтобы выяснить причины сбоев в работе интернет-банкинга и время наладки его работы, нам не удалось. Однако на сайте БНБ-Банка 20 августа было опубликовано следующее сообщение:

— В течении последних нескольких дней некоторые клиенты могли столкнуться с проблемами с доступом при входе в мобильный и интернет-банк для физических лиц. Банк совместно с технологическими партнерами прилагает все усилия, чтобы эта проблема была разрешена максимально оперативно. Приносим извинения за возникшие неудобства.

Также ранее в банке объясняли , для чего нужно менять процессинговый центр:

— Переход на новый процессинг позволит активно реализовывать приоритетные проекты, направленные на развитие дистанционных банковских сервисов, оперативно внедрять современные платежные сервисы и продуктовые решения, такие как Apple Pay, виртуальные карты и многое другое. В дополнение к новым технологиям данный переход позволит качественно улучшить обслуживание.